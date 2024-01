In Augsburg kann man sich wie ein echter Feuerwehrmann fühlen

Die Feuerwehrerlebniswelt in Augsburg macht ihrem Namen alle Ehre. Hier kann man löschen, die Stange hinunterrutschen und seine Ausdauer testen.

„Was möchtest Du einmal werden, wenn Du groß bist?“ Diese Frage hören Kinder von der buckligen Verwandtschaft oder sie steht in den Freundebüchern der Mitschüler. Und wie lautet die Antwort besonders häufig? „Ich möchte Feuerwehrmann/Feuerwehrfrau werden!“ Aber nicht nur für Kinder übt die Feuerwehr eine große Faszination aus: Menschenleben retten, Kameradschaft erleben und Zusammenhalt. Das sind edle Ziele und wer mehr darüber wissen will, egal ob groß oder klein, ist in der Feuerwehrerlebniswelt in Augsburg an der richtigen Stelle.

So schwer ist die Ausrüstung der Feuerwehrleute

Ein wahres Eldorado für Feuerwehrbegeisterte eröffnet sich beim Betreten der Halle im Martinipark, die die Feuerwehrerlebniswelt beheimatet: Die ganz kleinen Besucher können sich im Bobbycar-Parcours austoben oder ein Feuerwehrauto erkunden. Die Größeren machen als Erstes das, was am ehesten mit der Feuerwehr in Verbindung gebracht wird: Löschen. Dann also „Wasser marsch“! Dieser Brand ist zwar nicht echt, aber nur wenige Schritte weiter wartet echtes Feuer: Stündlich rollt die Feuerwalze auf die beeindruckten Besucher im sogenannten „Flash-Over-Raum“ zu. Die Hitze kann man dabei sehr gut auf der Haut spüren und sich ausmalen, welche Gewalt die Feuermassen ausüben können.

Große Fahrzeuge für kleine Besucher in der Feuerwehrerlebniswelt. Foto: Hammer



Wem die Vorführung „zu heiß“ ist oder mit sehr kleinen Kindern unterwegs ist, kann alles durch eine Scheibe beobachten. Gleich nebenan bebt die Erde im Erdbebensimulator in unterschiedlichen Stärken und wer schon immer einmal eine Feuerwehrstange hinunterrutschen wollte, kann das gleich nach dem Erdbeben machen. Wie schwer die Ausrüstung der Feuerwehrleute sein kann, lässt sich ebenfalls „erheben“. Ein ausgebranntes Fahrzeug, historische und auch zukunftsweisende Feuerwehrfahrzeuge, ein Unfallfahrzeug gibt es zu bestaunen.

In Augsburg gibt es den weltgrößten Feuermelder

Eltern können sich in einer überdimensional großen Küche vorstellen, wie ihr Kleinkind die Welt betrachtet und welche Gefahren hier möglicherweise lauern. Gleich nach dem weltgrößten und begehbaren Feuermelder und einer Leitstelle zum Anfassen kann jeder seine Ausdauer auf einer fortdauernd laufenden Feuerwehrtreppe testen. Wer hier nicht außer Puste geraten ist, sollte sich in den „stockdunklen Raum“ wagen.

Wissenswertes zur Feuerwehr-Erlebniswelt 1 / 6 Zurück Vorwärts Zeit: Planen Sie für die Erkundung der Halle mindestens 3 Stunden ein. Mit Kindern eher 4 bis 5 Stunden.

Öffnungszeiten: Täglich, außer dienstags, von 9 Uhr bis 17 Uhr.

Preise: Erwachsene 12 Euro, Kinder 10 Euro, Ermäßigungen sind verfügbar.

Verpflegung: In der Feuerwehrerlebniswelt gibt es ein Bistro mit sehr fairen Preisen.

Adresse: Martinipark Augsburg Halle E3, Provinostraße 52, 86153 Augsburg

Weitere Informationen: www.feuerwehrerlebniswelt.de

Wenn man wirklich gar nichts mehr sieht und sich nur noch vorantasten kann, das ist fast schon unheimlich. Auf den oberen Rängen der Halle können Kinder zudem mit Atemgerät auf dem Rücken eine Übungsstrecke durchqueren. So fühlt es sich also an, wenn man mit voller Ausstattung durch enge Öffnungen kriechen muss. Alle erlebbaren Stationen sind zudem mit vielen Informationstafeln ausgestattet.

Nach einem Besuch der Feuerwehrerlebniswelt ist man in jedem Fall um einiges schlauer, und zwar nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch. Bei den Kindern kommt da fast unausweichlich die Frage nach einer Polizeierlebniswelt auf. Aber die gibt es leider noch nicht. Wie schade!