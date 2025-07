Kletterrosen und Kaffee: Warum die Burgruine Sulzberg ein kleines Juwel ist

Einen richtigen Parkplatz gibt es an der Ruine Sulzberg, etwa 10 Kilometer von Kempten, nicht. Am besten parkt man am Rathaus des beschaulichen kleinen Ortes und läuft dann etwa 15 Minuten hinauf zur Ruine. Auch die Öffnungszeiten haben nichts mit den Touristenhotspots im Allgäu gemein: Drei Stunden immer sonntags in den Sommermonaten. In dieser Zeit kann man das Museum im Turm der Burg erkunden und den Ausblick von der Aussichtsplattform genießen. Im Innenhof, an dessen Wänden sich Kletterrosen ganz gemächlich ihren Weg nach oben bahnen, werden dann Getränke und selbstgemachter Kuchen angeboten. Wenn man hier mit seiner Käsesahnetorte und einer Tasse Kaffee in der Sonne sitzt, dann könnte man glatt die Zeit vergessen, so idyllisch ist es.

Der Verein der Burgfreunde Sulzberg kümmert sich

Um all dies und um den Erhalt der Burg kümmert sich der Verein der Burgfreunde Sulzberg. Und wenn am Kiosk gerade einmal nicht so viel los ist, gesellen sich die ehrenamtlichen Helfer auch mal gerne mit einer Tasse Kaffee zu den Gästen und erzählen von der Burg. Einfach sympathisch!

Seit dem 12. Jahrhundert gibt es die Burg Sulzberg bereits, die in den darauffolgenden Jahrhunderten stetig erweitert wurde. Ab 1485 wurde sie gar als Schloss genutzt und nach dem 30-jährigen Krieg sich selbst und dem Verfall überlassen. Die Bauern aus der Umgebung nutzten die Burg dann überdies als Steinbruch zum Aufbau ihrer Höfe und zwischen 1930 und 1953 sprangen Skispringer, so unglaublich das auch klingen mag, von der am Fuße des Bergfrieds errichteten Skisprungschanze. Mitte der Fünfziger Jahre begann man dann mit der Sanierung der Burg, die bis dahin durch die Zeit und Einflüsse von außen in einem fragwürdigen Zustand ihr Dasein fristete.

In der Burgruine Sulzberg befindet sich ein hübsches Museum

Heute wird der Besucher zunächst von imposanten und mächtigen Bäumen empfangen, die beim Weitergehen den Blick auf den teils romantisch pflanzenbewachsenen Turm freigeben. Richtig märchenhaft ist der Anblick, aber im Inneren findet man nicht Rapunzel, sondern ein nicht weniger interessantes kleines Museum, das sich über mehrere Stockwerke verteilt und sich mit der Entwicklung der Burg, dem Leben im Mittelalter und auch den Ausgrabungen auf dem Gelände beschäftigt. Eine ganze Etage widmet sich dabei auch den kleinen Besuchern mit Malecke, Büchern zum Stöbern und großer Ritterburg mit vielen Figuren. Außerdem kann man allerlei Spiele ausprobieren, mit denen sich die Menschen im Mittelalter bereits die Zeit vertrieben haben. Lehrreich ist es zudem, denn wer hätte gedacht, dass der Kreisel eines der ältesten Spielzeuge überhaupt ist und dass das Mühlespiel wesentlich älter ist als Schach? Von der Aussichtsplattform des Turmes aus hat man eine herrliche Aussicht auf die Umgebung, in Richtung Kempten genauso wie in die Ferne zum Grünten. Von Wiesen in sattem Grün ist die Burg direkt umgeben und wer genau hinhört, kann den Kuhglocken der friedlich grasenden Kühe weiter unten lauschen.

Wissenswertes für den Besuch der Burgruine Sulzberg

Adresse: Burgruine Sulzberg, Oberschloss 1, 87477 Sulzberg

Öffnungszeiten des Innenhofes und des Museums in der Saison 2025: bis 31. Oktober jeden Sonn- und Feiertag von 13:30 Uhr bis 16:30 Uhr, bei schlechter Witterung bleibt die Burg jedoch geschlossen. Von außen kann die Ruine jederzeit besichtigt werden.

Kontakt: Anfragen zur Öffnung der Burg außerhalb der regulären Öffnungszeiten für Gruppen, Geburtstage, Hochzeiten o.ä. kann man an die Burgfreunde Sulzberg stellen. Führungen nach vorheriger Anmeldung.

Preise: 3 Euro für Erwachsene, ermäßigt 2,50 Euro, Kinder bis 14 Jahre kostenlos

Barrierefrei? Die Burg kann nicht barrierefrei erkundet werden.

Weitere Informationen: www.burgfreunde-sulzberg.de