Ein Zimmer in zitrusgelb auf Gran Canaria

Wer vom Zimmer aus auf einen der großen Balkone des sieben Stockwerke hohen Hotels tritt, schaut weit über feinen Sandstrand und Atlantik, sieht links die Lagune La Charca mit ein paar Stelzvögeln, dahinter sanfte ausschweifende Dünen und rechts den Leuchtturm Faro de Maspalomas.

Das Hotel liegt im Süden Gran Canarias

Wer hätte bei dessen Erbauung Ende des 19. Jahrhunderts gedacht, dass im äußersten Süden Gran Canarias statt Tomaten mal 5-Sterne-Hotels wachsen. Der Hamburger Bauunternehmer Theo Gerlach war schon Mitte der Siebzigerjahre ein Visionär, genau hier ein komfortables Hotel zu errichten, das damals eine mondäne Ansage war.

Icon Vergrößern In den Siebziegerjahren wurde das Hotel Seaside Palm Beach auf Gran Canaria gebaut. Foto: Hotel Icon Schließen Schließen In den Siebziegerjahren wurde das Hotel Seaside Palm Beach auf Gran Canaria gebaut. Foto: Hotel

Der Pariser Gestalter und Architekt Alberto Pinto (1943-2012) tauchte Zimmer in die Farben reifer Früchte. Im Foyer und den Lounges überzog er die Sitzmöbel mit Blockstreifen in Rot-Orange und Apfelgrün, wahre Farbknaller. Es gibt aber auch jede Menge sandfarbene Refugien. Im Haus verstreut finden sich Kunstwerke von César Manrique, dem großen Architekten von Lanzarote und ein riesiges Mobile des US-amerikanischen Bildhauers Alexander Calder.

Auf Gran Canaria ist immer Saison

Nach hinten rundet sich das Hotel wie ein Paravent zum Palmengarten hin. Was für ein Luxus in Gran Canarias touristischem Süden, mit Wellnesszone und zwei Pools sowie lauschigen Gartenoasen, zu denen sich die Restaurants im Erdgeschoss des Hauses öffnen. Hier im Palm Beach muss sich wirklich niemand vom Sturmwind am Strand mit Sand panieren lassen, sondern kann herrlich zwischen Kakteen und Sukkulenten den Tag verbringen. Abends an der ikonischen Bar trifft man sich wieder. Saison ist das ganze Jahr über. Ist nur noch die Frage, welches der 325 Zimmer beim nächsten Mal? Altrosa? Hellblau und Zitronengelb? Oder doch Orange-Türkis?



Seaside Hotel Palm Beach. Avenida del Oasis s/n, 35100 E-Maspalomas, Gran Canaria, Tel. 0034/928 72 10 32, DZ inkl. Frühstück ab 238 Euro.