Ein Hotel in Kroatien mit Waldkindergarten

Wie soll man Strom sparen, wenn man nie den richtigen Lichtschalter findet? Wenn in der Terrasse ein Whirpool mit verschiedenen Blubberfunktionen eingelassen ist? Immerhin, man kann es ausprobieren und den eigenen Stromverbrauch der Villa mit dem Durchschnitt des Valamar Amicor Green Resorts auf der kroatischen Insel Hvar messen. Vor allem für Kinder kann die kleine Anzeige spannend sein - wenn da nicht so viele Ablenkungen wären.

Denn das Hotel mit seinen 34 Villen (nicht alle mit eigenem Whirpool) hat sich nicht nur dem Umweltschutz verschrieben, samt nachhaltiger Baustoffe, einer Solaranlage, einer chlorarmen Wasseraufbereitung für den Pool, regionalen Lebensmitteln und Solaranlage auf dem Dach; parallel dazu wird Kindern auf kroatisch und englisch die Pflanzenwelt der Hotelanlage erklärt, sie können Bienenhotels basteln, auf recyceltem Boden am Spielplatz turnen und haben dazu ihr eigenes Wunderland.

Im Zentrum der Hotelanlage befindet sich ein Waldkindergarten für den anschaulichen Ökounterricht, eine Kletteranlage, ein Bällebad, eine Kinderwerkstatt und eine kleine digitale Welt. Draußen hält die Poollandschaft mit einer 87 Meter langen Riesenrutsche, eigenem Kinder- und Babypool dagegen. Doch nie leuchten die Kinderaugen so hell wie früh am Morgen mit einem Teller voller Pancakes. Und die Riesenrutsche so hoch und so lang, dass auch Mamas und Papas dort völlig ungeniert Spaß haben können. Richtig schwer hat es da nur das Meer.

Info: Valemar Amicor Green Resort, Naselje Helios 5, 21460 Stari Grad, Hvar, Kroatien. Zimmer ab 334 Euro. www.valamar.com

Einen Kindergarten rund um das THema Nachhaltigkeit gibt es auch. Foto: Cordula Homann