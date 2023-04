DB will Augsburg ab 2026 im ICE-Halbstundentakt anfahren

Die Deutsche Bahn will ab 2026 einige Städte in einem ICE-Halbstundentakt anfahren. Auch Augsburg bekommt eine derartige Verbindung.

Die Deutsche Bahn will viele deutsche Großstädte bis zum Jahr 2026 alle 30 Minuten anfahren und "mehr schnelle Verbindungen für noch mehr Menschen in einem dichteren Takt" anbieten. Es soll an 20 großen Bahnhöfen eine ICE-Verbindung an den bundesweiten Fernverkehr im Halbstundentakt geben. "Das sind in nur drei Jahren fast doppelt so viele Städte wie heute", sagte Bahnchef Richard Lutz in Berlin.

Lutz erklärte, dass sich die Bahn "mittendrin im Aufbau des Deutschlandtaktes" befindet: "Der Deutschlandtakt ist nicht tot, er lebt und wird umgesetzt." Der Deutschlandtakt sieht vor, dass der Bahnverkehr auf einen bundesweiten Taktfahrplan umgebaut wird. Fahrgäste sollen dadurch besser planen können und auf zuverlässige Abfahrtszeiten vertrauen können. Das gilt in Zukunft auch für Reisende in Augsburg.

ICE-Verbindung im Halbstundentakt: Augsburg und andere Städte kommen bis 2026 hinzu

Die Deutsche Bahn will bis 2026 dafür sorgen, dass ihre Züge in 20 großen Städten in jede Richtung in jeder Stunde zur selben Minute fahren. Auf Hauptachsen soll dann ein 30-Minuten-Takt gelten. Fernzüge sollen einen Takt von 60 Minuten einhalten.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Bis 2026 sollen nun neun weitere Städte über einen Halbstundentakt mit dem ICE an den bundesweiten Fernverkehr angeschlossen werden. Unter diesen befindet sich auch Augsburg. Die Städte im Überblick:

Augsburg

Erfurt

Göttingen

Halle an der Saale

Hannover

Kassel

Mannheim

Stuttgart

Ulm

Deutsche Bahn: ICE-Halbstundentakt als Teil von Deutschlandtakt

Anfang März hatte Staatssekretär Michael Theurer (FDP) in seiner Rolle als Beauftragte der Bundesregierung für den Schienenverkehr im ZDF erklärt, dass der Deutschlandtakt "in den nächsten 50 Jahren als Jahrhundertprojekt" umgesetzt werden soll. Das Projekt soll allerdings so gut es geht beschleunigt werden.

Derzeit sind die folgenden Städte an einen ICE-Halbstundentakt angebunden:

Lesen Sie dazu auch