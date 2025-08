Klein und fein: Was den Ort Eglofs in Oberschwaben so besonders macht

Vorbei an Käferhofen und Ratzenried kommt man endlich nach vielen kleinen Kurven auf der schmalen Landstraße an und staunt: Wie schön es hier ist! Dieser Teil von Oberschwaben erinnert mit seinen sanften Hügeln glatt ein wenig an die Toskana. Der Dorfplatz von Eglofs mit seinen wunderbar restaurierten und bemalten Hausfassaden ist etwas ganz besonderes, vorallem weil der Bühnenverein dort auch in direkter Nachbarschaft probt. Man hat also was zu gucken.

Der alte Stall in Eglofs wurde abgerissen

Direkt am Platz auch das Ellgass Allgäu Hotel. Früher mal der Gasthof zum Löwen, wie die Inschrift auf der bemalten Hausfassade Auskunft gibt. Hier hat man sich etwas getraut. Der alte Stall wurde abgerissen und es ist auf die Umrisse genau ein moderner Hotelanbau entstanden. Mit Paneelen an der Fassade, die an den Stadel erinnern und doch zum Beispiel den Gast in der Sauna geschickt verdecken. Hier hat ein Architekturbüro aus Südtirol gezaubert und die Familie Ellgass Geschmack bewiesen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: moderne Zimmer, eine Sauna im Dachgeschoss mit Fernblick und ein offener Empfangsraum, wo man sich auch zum Frühstück trifft.

Moderne Zimmer im Ellgass Allgäu Hotel. Der Balkon ist vor Blicken geschützt. Foto: Doris Wegner

Bodenständige Küche im Ellgass Allgäu Hotel

Zum Abendessen geht man nach nebenan in den alten Gasthof. Bodenständige schwäbische Küche, Produzenten und Weine aus der Region. Was will man mehr? Das Fleisch kommt sogar aus der eigenen Rinderzucht. Die Familie hält eine Herde Pinzgauer Rinder. Beim Abendspaziergang kann man den Tieren auf der Weide einen Besuch abstatten. Und zugleich noch einen letzten Blick über die sanften Hügel schweifen lassen. Irgendwo ganz in der Ferne liegt der Bodensee.