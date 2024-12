Endlich Stille: Wo man im Urlaub Ruhe findet

Nichts ist zu hören... wirklich nichts? Wind streift durch die Nadelbäume, der Waldboden knistert, der eigene Atem als Grundrauschen, mehr ist da nicht. Stille Nacht! Eine Holzhütte am Rande einer Farm, der Pazifik ist näher als das nächste Dorf, weiter östlich ragen die schneebedeckten Gletscher des Olympic-Nationalparks in die Höhe. Eine entlegene Gegend, in der Pumas und Schwarzbären leben und die Nächte so ruhig sind wie an kaum einem anderen Ort. Auch in dieser Nacht ist es ungewöhlich ruhig, die Milchstraße spannt sich über die Wipfel, der Wind, ein leises Knacken. Stille Nacht, das ist es doch, was wir uns an Weihnachten wünschen. Ruhe, Besinnlichkeit, innere Einkehr. Aber wo gibt es diese leisen Orte überhaupt? Im äußersten Nordwesten der USA soll er liegen, der stillste Ort des Landes. Aber um ihn zu sehen, muss man weiter hinein in die Wildnis...

