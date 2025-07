Entspannen an der Allgäuer Riviera: Eine Rundtour um den Hopfensee

Wenn man in Hopfen am See entlang der Uferpromenade flaniert, die Sonne in der Nase kitzelt und man genüsslich an seinem „Gelato“ schleckt, ja, dann könnte man fast meinen, man hielte sich in südlicheren Gefilden als dem Allgäu auf. Auf einem der vielen Bänkchen direkt am Ufer oder ganz gemütlich auf der Liegewiese mit Picknick-Decke und Verpflegung, versteht man sogleich, warum der Ortsteil von Füssen den Spitznamen „Riviera des Allgäus“ bekommen hat.

Manchmal ist es etwas trubelig am Hopfensee

Richtig mondän wirkt der Kneipp- und Luftkurort, an dessen Uferstraße sich Hotels und Lokale aneinanderreihen. Oftmals herrscht hier emsiges Treiben, denn der fantastische Ausblick auf den Hopfensee und das dahinterliegende Bergpanorama haben sich herumgesprochen. Hier lässt sich bestens „La Dolce Vita“ im Allgäu-Stil genießen. Die Rundtour um den See ist bestens auch für kleinere Kinder oder Senioren geeignet, denn der Weg ist auf seinen knapp sieben Kilometern durchgehend breit geschottert oder geteert und es sind so gut wie keine Höhenmeter zu bezwingen. Perfekt also für Boller-, Kinderwagen, Laufrad und Gehstock.

Der Hopfensee gehört zu den wärmsten bayerischen Seen

Beginnen lässt sich der Rundweg direkt in Hopfen am See im Norden oder vom Wanderparkplatz Wiesbauer am südlichen Zipfel des Sees aus. Wer in dem kleinen Städtchen startet, belohnt sich gleich zu Beginn mit der atemberaubenden Aussicht, während die Kinder am öffentlichen Spielplatz toben können. Im Sommer könnte man auch Baden gehen, denn der Hopfensee gehört zu den wärmsten bayerischen Voralpenseen. Dafür ist es jetzt natürlich noch zu früh. Läuft man von der Uferpromenade aus gegen den Uhrzeigersinn, kommt man bald am Minigolfplatz vorbei und landet dann an schilfbewachsenen Uferstellen. Der Spazierweg führt dann weiter etwas entfernt vom See vorbei an Feldern und Wiesen.

Angelangt an der südlicheren Seite des Sees kommen nun mehr Bäume ins Sichtfeld, die Berge spitzeln zwischen den Wipfeln immer wieder hervor. Im Anschluss gelangt man in ein kurzes Waldstück, in dem sich einige, aus Baumstümpfchen gesägte, Holzfiguren entdecken lassen. Schildkröte, Adler, Hase, Zwerg: eine schöne Abwechslung, vor allem für die kleinen Wanderer und Wanderinnen. Von hier ist es nun nicht mehr weit nach Hopfen am See.

Die Wanderung um den Hopfensee lässt sich erweitern

Direkt neben dem Campingplatz liegt ein weiterer Spielplatz, von dem man wiederum eine wunderbare Aussicht genießt. Im Idealfall wartet man hier oder an einer anderen Uferstelle auf den Sonnenuntergang, das letzte Highlight des Tages in Hopfen am See.

Die Wanderung führt zum größten Teil auf Wegen ohne Schatten, daher sollte auf guten Sonnenschutz geachtet werden. Wer doch noch etwas schwitzen will, kann sich bei einem Abstecher zur Burgruine Hopfen am See austoben. Sie liegt hoch über dem Ort und bietet eine abermals wunderbare Aussicht.



Infokasten

Die Wanderung: Los geht es an der Uferpromenade Hopfen am See, 87629 Füssen/Hopfen am See oder am Wanderparkplatz Wiesbauer.

Länge/Höhenmeter: Länge etwa 6,9 Kilometer, Gesamtanstieg: nur 17 Meter, reine Gehzeit etwa 2 Stunden.

Wegbeschaffenheit: Größtenteils breiter Schotterweg, weitere Abschnitte geteert. Keine Stufen.

Verpflegung: In Hopfen am See gibt es viele Restaurants, aber auch ein Picknick ist eine gute Idee.