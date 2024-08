Mit dem Rad durchs Gundelfinger Moos bei der Tour „Moor und Wasser“

Sommer, Sonne und Urlaub daheim? Wer im Landkreis Dillingen lebt, dem wird es auch in den Ferien nicht langweilig. Gemeinsam mit Donautal-Aktiv stellt unsere Zeitung die schönsten Radtouren vor. Ob Strecken für die ganze Familie oder für sportlich ambitionierte Menschen – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Dieses Mal geht es auf die idyllischen Wege rund um Gundelfingen, Bächingen und Birkenried, an denen es vor schönen Orten nur so wimmelt.

