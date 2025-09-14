Übernachten in England: Dieses Pub in den Cotswolds ist erschwinglich

Die Cotswolds werden auch als das grüne Herz Englands bezeichnet und wenn man dort ist, merkt man: Das stimmt wirklich! Sattes Grün umgibt idyllische Dörfer und Städtchen, die alle geprägt sind von den kleinen honigfarbenen Häuschen, die typisch sind für diese Gegend und die man über enge Straßen erreichen kann. Einfach urig!

Das Dorf Hook Norton liegt am Rande der Cotswolds

Im kleinen Dorf Hook Norton am Rande der Cotswolds kann man dieses Flair wunderbar in sich aufsaugen und das abseits der Besucherströme. Im örtlichen Pub, dem Sun Inn, treffen sich die Dorfbewohner abends auf ein Bier aus der „Hook Norton Brewery“ und einem Essen aus der Pub-Speisekarte. An den Tafeln im Pub sind die kommenden Veranstaltungen angeschrieben und bei gutem Wetter sitzt man draußen.

Im Pub ist es so gemütlich wie in den Zimmern Foto: Hotel

Übernachtet wird in einem der gemütlichen sieben Zimmer, eines davon ist mit seinen vier Betten auch für Familien geeignet. Von einigen Zimmern blickt man auf die hübsche Dorfkirche. Auch Hunde sind als Übernachtungsgäste willkommen, wenn sie ihr eigenes Hundebett mitbringen. Unter der Woche gibt es ein kleines Frühstück zur Selbstbedienung und am Wochenende wird das berühmte „full english breakfast“ mit Speck, Bohnen, Eiern und allem, was sonst noch dazugehört, serviert.

Abens im Pub in Hook Norton wird gefeiert

Am Abend kann man in den Zimmern Geräusche aus dem Pub hören, bei Veranstaltungen wird es vielleicht auch einmal etwas lauter. Wer es mucksmäuschenstill mag, ist daher hier nicht richtig aufgehoben. Der beste Tipp ist da: Einfach abends im Pub mitfeiern oder gemütlich gemeinsam etwas trinken. Und nach Schließung des Pubs kehrt auch in Hook Norton wieder Ruhe ein.

The Sun Inn, High Street, Hook Norton, Oxfordshire, OX15 5NH, DZ mit Frühstück: ab 79 Pfund, https://thesuninn-hooknorton.co.uk