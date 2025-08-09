Übernachten in einem Pub mit Aussicht auf der Isle of Wight

„Every summer we can rent a cottage in the Isle of Wight, if it‘s not too dear.“ Ein Cottage auf der Insel, wenn es nicht zu teuer ist, das wünschten sich Paul McCartney & Co. schon damals. Schon die Beatles besangen die Isle of Wight 1967 in ihrem Lied „When I’m Sixty-Four“. Seither hat die Insel, die das Beste aus ganz England in sich vereinen soll, nichts an Faszination verloren und das bei besonders mildem Klima. Und wer da nicht in einem Selbstversorger-Cottage wie die Pilzköpfe unterkommen möchte, dem sei eine Übernachtung im Wight Mouse Inn in Chale angeraten.

Icon vergrößern Ein Zimmer im White Mouse Inn. Foto: Unterkunft Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Ein Zimmer im White Mouse Inn. Foto: Unterkunft

Die Preise sind günstig im White Mouse Inn

Das Inn verfügt über zehn Zimmer, einige davon mit fabelhafter Aussicht auf die Küste und das Meer. Und auch die Preise sind, ganz nach Beatles-Wunsch, nicht übertrieben. Ein klassisches englisches Frühstück mit kleinem Buffettisch ist ebenfalls inklusive. Wenn das Wetter mitspielt, sitzt man schon morgens am geöffneten Fenster und genießt die Aussicht. Abends lädt dann der riesige Biergarten zu leckerem Pubessen aus einer großen Speisekarte ein. Und während sich der ein oder andere noch ein Lager oder Ale zu Gemüte führt, spielen die Kinder ausgelassen am Spielplatz. Wenn die letzten Sonnenstrahlen des Tages dann an der Nase kitzeln und der Wind sanft für Abkühlung sorgt, dann muss man einfach kurz die Augen schließen und genießen. Entschleunigung pur!

Die Wände des Wight Mouse Inn sind etwas hellhörig

Durch den Betrieb im Pub des Wight Mouse Inn und die Hellhörigkeit des Hauses, sollten frühe Zubettgeher jedoch eher eine andere Unterkunft wählen. Wer abends gerne etwas länger auf ist – das Pub ist bis 22 Uhr geöffnet - ist hier perfekt aufgehoben. Ein kleiner Tipp zum Schluss: Übernachtungsgäste des Wight Mouse Inns erhalten einen großzügigen Rabatt auf die wirklich gesalzenen Preise der Fährüberfahrt auf die Insel. Hierfür einfach per Mail bei der Hotelrezeption anfragen.

Infos: The Wight Mouse Inn, Church Place, Chale, Isle of Wight, PO38 2HA, DZ mit Frühstück: ab 105 Pfund, https://wightmouse.co.uk