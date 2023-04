Las Vegas

18:03 Uhr

Mal etwas Verrücktes in Las Vegas erleben? Dann ab aufs Fahrrad

Der weltberühmte Strip zieht sich 6,8 Kilometer von Downtown im Norden bis in den Süden von Las Vegas. An dieser Vergnügungsmeile der Superlative scheint alles möglich.

Plus Strampelnd die Stadt erkunden wirkt auf Einheimische so skurril, wie für den Rest der Welt ein Leben in der Spielerstadt. Doch wie leicht kommt man in spannende Viertel, die man ohne Rad so nie entdeckt hätte.

Von Felicitas Lachmayr

Am Straßenrand posieren halb nackte Girls in Stars-and-Stripes-Bikinis, um sich für ein paar Dollar mit Touristen ablichten zu lassen. Hinter ihnen schießen Wasserfontänen in die Höhe, dicke Karren schieben sich auf der vierspurigen Straße entlang. Die Neonlichter der Casinos, Luxushotels und Shoppingmalls funkeln. Wie eine gigantische Lichterkette zieht sich der weltberühmte Strip durch Las Vegas – von Downtown im Norden bis in den Süden der Stadt. Eine Vergnügungsmeile der Superlative, an der alles möglich scheint.

Verliebte schwören sich vor Priestern in Elvis-Kostümen ewige Treue und schippern vor nachgebauter Venedig-Kulisse in Gondeln über den Canale Grande. Spielsüchtige Omis verzocken neben spielwütigen Junggesellen hunderte Dollar beim Blackjack. Besuchende lassen sich per Fahrstuhl in den Eiffelturm hieven, um von oben die Replika der New Yorker Freiheitsstatue zu bestaunen. Die Glitzermetropole in der Wüste Nevadas lebt von kitschigen Kopien, vom Schein, von der Maßlosigkeit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

