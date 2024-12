Skifahren wird wieder deutlich teurer: So kann man sparen

In Österreich werden Skipässe bis zehn Prozent teurer

Sölden erhöht auf 79 Euro (plus 4,50 Euro) und stürmt damit auf den Spitzenplatz der teuersten Skigebiete. Am Arlberg kostet ein Tag Skifahren nun 78 Euro, drei Euro mehr als 2023/24. Gleichzeitig werden für die Tagesskipässe in Ischgl, der Zillertal Arena, im WM-Ort Saalbach und in

Kitzbühel

in der neuen Saison jeweils 76 Euro berechnet, das sind jeweils vier Euro mehr als im Vorjahr. Dicht darauf folgt die Skiwelt Wilder Kaiser mit 73 Euro (vier mehr). Am Pitztaler Gletscher heben die Preise auf 70 Euro (plus 5 Euro) ab. In Obertauern berechnen die Bergbahnen im kommenden Winter für einen Tag Skifahren in der Hauptsaison 65 Euro (plus 6 Euro).