Hippies, Partys, teure Clubs: Das ist Ibiza? Die Insel hat noch eine ganz natürliche Seite

45 Euro der Eintritt. Aber nur für Gäste, die vor Mitternacht ins Pacha kommen – den weltberühmten Club, der 1973 in einer alten Finca am Playa Talamanca, Ibiza, eröffnet hat. Später wird’s noch teurer. Treibende Techno-Klänge, zuckende Lichter, zuckende Menschen. Es ist voll, und es ist eng. Das Glas Wodka-Lemon? Kostet 24 Euro. In manchen Nächten steht hier Robin Schulz hinter dem DJ-Pult. Und, oh Moment, der da drüben – ist das etwa Jude Bellingham von Real Madrid, der sich unter das Partyvolk gemischt hat? Es ist zu dunkel, um sicher sein zu können. Nur einen Tag später wird ein ibizenkisches Blatt darüber berichten, dass der berühmte Fußballspieler gerade auf der Insel verweilt.

Laura Gastl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ibiza Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Baleareninsel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis