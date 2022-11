Irland

Wasser, Wind und Whiskey machen den Herbst in Irland schön

Plus Der Nordwesten von Irland bietet spektakuläre Landschaften – gerade im Herbst, wenn der Wind über die Felskuppen fegt und dunkle Regenwolken über den Bergen hängen.

Von Felicitas Lachmayr

Eine heftige Böe. Kurzes Taumeln. Schon landen Hände und Knie im Matsch. Regentropfen peitschen ins Gesicht wie kleine Nadelstiche. Schnell die Kapuze tiefer in die Stirn ziehen und aufrappeln. Denn der Gipfel ist noch nicht erreicht. „Dort vorn an der Einkerbung könnte der Wind noch stärker werden“, ruft Gerard Mangan. „Wenn es zu heftig wird, alle hinknien und klein machen.“ Langsam, Schritt für Schritt geht es voran auf dem sumpfigen Boden. „Passt auf, wo ihr hintretet“, ruft Mangan. „Unter dem Torfmoor sind Felsen. An manchen Stellen ist die Schicht dünn. Man kann leicht einbrechen.“

