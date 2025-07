Ausflugstipp: Diese bayerische Burg birgt ein für Deutschland wichtiges Geheimnis

Das Nibelungenlied! Wo kann man die Noten dafür finden und mit welchem Instrument spielt man es wohl am besten? Die Antwort darauf ist recht einfach: Es gibt keine Noten und auch kein passendes Instrument, denn das Nibelungenlied ist, auch wenn es „Lied“ getauft ist, eine Sage, eine mittelhochdeutsche Erzählung, ein Heldenepos. Die Burg Prunn, zwischen Ingolstadt und Regensburg gelegen, ist für immer mit der mittelalterlichen Geschichte verbunden, fand man hier doch die viertälteste vollständige Handschrift des Nibelungenliedes, den „Prunner Codex“. Klingt geheimnisvoll und ist es auch! Warum fand man den Codex, der sich heute in der bayerischen Staatsbibliothek befindet, gerade hier und wovon handelt die Erzählung denn eigentlich? Das erfährt man auf unterhaltsame und kurzweilige Weise auf einer der Führungen durch die Burg.

Das Leben auf Burg Prunn wird bei der Führung greifbar

Vom Besucherparkplatz gelangt man über viele Stufen hinab zur Burg. Man ist noch nicht ganz angekommen und ist schon überwältigt von dem traumhaften Ausblick, der sich von hier aus auf das Altmühltal bietet. Da lohnt es sich, innezuhalten und einfach einmal zu genießen. Kein Wunder, dass die Burg gerade hier auf einem Jurafelsen errichtet wurde: Wasser ist in der Nähe und eine hervorragende Aussicht garantiert, Idealvoraussetzungen sozusagen. Kurz vor dem Burghof befindet sich der kleine Shop und die Kasse, in der man die Tickets für die Burgführung erwerben kann. Das mittelalterliche Gemäuer kann nämlich nicht selbstständig, sondern nur zusammen mit einem Gruppenführer erkundet werden. Ein großer Gewinn für den Besuch, denn die Erzählungen und Erklärungen machen das Leben auf der Burg greifbar und lebendig, das Anprobieren von Ritterkettenhemd und –helm und weiteren schweren Utensilien ist inklusive! Zudem geht man auch einigen Redewendungen aus dem Hier und Jetzt auf den buchstäblich mittelalterlichen Grund: Wenn vor Hunderten von Jahren die Truhe mit den wichtigen Schriftstücken und Wertsachen immer leerer wurde und sich an deren Boden das Bild eines Hundes zeigte, dann war man nämlich tatsächlich „auf den Hund gekommen“. Auch die Redensart „einen Zahn zulegen“ hat ihren Ursprung im Mittelalter und nicht in der Zahnarztpraxis: Als noch über offenem Feuer gekocht wurde, hingen die Töpfe an kleinen Haken, auch Zähne genannt, so konnte die Höhe eingestellt werden. Wenn man die Hitze erhöhen wollte, musste man „einen Zahn zulegen“ damit der Kessel mit dem Essen tiefer hing und schneller fertig wurde. Das Mittelalter hat also für viele unwissentlich Einzug in die Gegenwart genommen.

Das Nibelungenlied - ein Krimi aus dem Mittelalter

Das Nibelungenlied erklärt der Burgführer im Übrigen besonders charmant: „Es ist genau genommen ein Krimi aus dem Mittelalter.“ Und dass auch dieser nicht in Museumsregalen verstaubt, sondern immer noch brandaktuell ist, sieht man am Spielfilm aus dem vergangenen Jahr „Hagen – Im Tal der Nibelungen“, angelehnt an die Nibelungensage. Eine perfekte filmische Vorbereitung für den Besuch der sagenhaften Burg Prunn.

Wissenswertes für einen Ausflug zur Burg Prunn

Adresse: Burg Prunn, Schloßprunn 1, 93339 Riedenburg

Öffnungszeiten: November bis März täglich außer montags von 10 Uhr bis 16 Uhr, Führungen 10 Uhr, 11 Uhr, 12 Uhr, 13:30 Uhr, 14:30 Uhr und 15:30 Uhr. April bis Oktober täglich ohne Ruhetag von 9 Uhr bis 18 Uhr, Führungen zu jeder vollen Stunde, letzte Führung 17 Uhr.

Preise: 6 Euro für Erwachsene, ermäßigt 5 Euro, Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr kostenlos – die Burg kann nur im Rahmen einer Führung erkundet werden!

Barrierefrei? Die Burg kann aufgrund ihrer Bauart nicht barrierefrei erkundet werden. Die Zufahrt bis zum Vorplatz der Burg ist für Gehbehinderte erlaubt, sonst ist dies nur für Anlieger möglich. Es stehen zwei Behindertenstellplätze zur Verfügung.

Das geht auch: Wer seine Ausdauer testen möchte, kann den etwa ein Kilometer langen und steilen Fußweg vom Ort Prunn hinauf zur Burg laufen.

Weitere Informationen: https://www.burg-prunn.de/