Diese fünf Winterwander-Touren im Allgäu bieten ein tolles Panorama

Im Winter zu wandern, ist bei genug Schnee und Sonnenschein immer lohnenswert. Wir haben fünf Routentipps aus dem Allgäu gesammelt.

Schneebedeckte Berge, verschneite Wälder und gefrorene Seen: Die Allgäuer Alpenlandschaft ist im Winter prächtig. Da zieht es einige schon mal aus dem Januar-Loch hinaus in die Natur – zum Winterwandern.

Der Deutsche Alpenverein (DAV) empfiehlt für eine Winterwanderung folgende Ausrüstung: Feste, wasserdichte Bergschuhe mit Profilsohle, warme Kleidung, Sonnenbrille, Stöcke und das gängige Erste-Hilfe-Set. Grödel geben zudem Halt auf vereistem Schnee. Alles dabei? Dann geht's los.

Winterwandern zwischen Gottesacker-Eiswüsten im Kleinwalsertal

Wer am äußersten Rand des Allgäus – mitten im deutsch-österreichischen Grenzgebiet – wandern möchte, ist am Gottesackerplateau richtig. Die Tour startet an der Ifenbahn-Talstation erst einmal mit dem Einsteigen – der Panoramaweg im Ifen-Skigebiet, und somit die eigentliche Wanderung, geht nämlich erst auf 2000 Metern los. An der Bergstation angekommen, weisen dann Schilder den Weg zu einer eineinhalbstündigen Wanderung durch Schneedünen, die einer Mondlandschaft gleichen.

Die Tour über den Gottesacker ist der höchste mit der Bahn zu erreichende Winterwanderweg im Kleinwalsertal. Foto: Ralf Lienert

Der Rundwanderweg bietet zudem atemberaubende Aussichten. Ob der Weg begehbar ist, erfährt man im täglich aktualisierten Pistenplan der OK-Bergbahnen. Für Fußgänger kostet die Berg- und Talfahrt mit der Ifenbahn 37 Euro, für Senioren und Jugendliche gibt es Rabatte. Schneeschuhwandern ist laut OK-Bergbahnen nur in einer geführten Tour erlaubt. Der Hunger kann nach erfolgreicher Wanderung entweder im "Tafel & Zunder ALT"-Restaurant am Gipfel oder an der Ifenhütte an der Mittelstation der Ifenbahn gestillt werden. Wieder zurück im Tal können Wanderer außerdem in der Auenhütte einkehren.

Tourensteckbrief Gottesacker:

Name: Rundwanderweg Gottesacker

Ort: 6992 Hirschegg , Österreich

, Strecke: 5 Kilometer

Dauer: 1,5 Stunden

Schwierigkeit: leicht

Geeignet für: Eiswüsten-Bestauner

Startpunkt : Parkplatz Ifenbahn Talstation oder Bushaltestelle Kleinwalsertal Ifen

: Parkplatz Ifenbahn Talstation oder Bushaltestelle Ifen Einkehrmöglichkeit : Tafel & Zunder ALT, Ifenhütte, Auenalpe

Winterwanderung auf das Riedberger Horn im Allgäu

Diese Winterwanderung führt auf einen beliebten Berggipfel. Das Riedberger Horn bei Obermaiselstein ist 1787 Meter hoch und bietet am Gipfel einen grandiosen Ausblick über die Allgäuer Alpen. Bei normaler Schneedecke ist diese leichte bis mäßige Wanderung in etwa drei Stunden zu Fuß gut zu schaffen. Wenn sehr viel frischer Schnee liegt – über 30 Zentimeter – sind allerdings Schneeschuhe empfehlenswert.

Das Riedberger Horn ist der höchste Berg der Hörnergruppe in den Allgäuer Alpen. Er liegt auf 1787 Metern zwischen Balderschwang und Obermaiselstein. Foto: Mathias Wild

Die Tour startet am Skilift Grasgehren und führt zunächst flach vorbei an den Skilifthütten in Richtung Bolgengrat. Nach und nach wird der ausgeschilderte Weg über Weideflächen und durch Waldstücke steiler, kurz vor dem Gipfel braucht man noch mal etwas Kraft. Oben angekommen werden Wanderer von einem rundum schönen Panorama begrüßt. Der Abstieg erfolgt über die Nordseite des Riedberger Horns und führt an der Mittelalpe vorbei, wo es täglich von 10 bis 17 Uhr warme Speisen und deftige Brotzeiten gibt. Über die unbewirtschaftete Hörnle-Alpe geht es zurück zum Ausgangspunkt.

Tourensteckbrief Riedberger Horn:

Name: Riedberger Horn

Ort: 87538 Obermaiselstein

Strecke: 7,5 Kilometer

Dauer: 3 Stunden

Schwierigkeit: leicht bis mäßig

Geeignet für: Aussicht-Liebhaber

Startpunkt : Parkplatz Skilift Grasgehren oder Bus-Haltestelle Obermaiselstein-Grasgehren

: Parkplatz Skilift oder Bus-Haltestelle Obermaiselstein-Grasgehren Einkehrmöglichkeit : Mittelalpe Grasgehren

Schneeschuh-Tour auf das Wertacher Hörnle im Allgäu

Bei dieser Tour sollten die Schneeschuhe schon eher ausgepackt werden: Ein dreistündiger Ausflug auf das verschneite Wertacher Hörnle im Herzen des Allgäus. Startpunkt ist der Parkplatz Obergschwend bei Unterjoch. Von dort aus geht es in erster Etappe zur Buchel Alpe, die momentan freitags bis montags offen hat – in den Faschingsferien täglich. Danach steuern Wanderer den Kessel, einen Nebengipfel des Wertacher Hörnles, an. Nach dem Kessel-Gipfel braucht es bis zum Hauptgipfel nur noch einige Minuten.

Nicht nur für Snowboarder ist diese Aussicht schön: der Blick vom Wertacher Hörnle auf das Allgäu. Foto: Mathias Wild

Am Endziel angekommen wartet erneut eine tolle Aussicht: Vom Gipfelkreuz aus sieht man unter anderem auf den Breitenberg, Aggenstein und Brentenjoch. Die Schneeschuhtour auf das Wertacher Hörnle eignet sich für Schneeschuh-Anfänger, die bereits ein oder zwei Touren unternommen haben. Die Tour stellt keine besonderen Anforderungen und ist grundsätzlich frei von Lawinengefahr, eine Grundkondition ist jedoch nötig.

Tourensteckbrief Wertacher Hörnle:

Name: Wertacher Hörnle

Ort: 87497 Wertach

Strecke: 7,5 Kilometer

Dauer: 3 Stunden

Schwierigkeit: mäßig bis mittel

Geeignet für: Schneeschuh-Anfänger

Startpunkt : Parkplatz oder Bushaltestelle Unterjoch-Obergschwend

: Parkplatz oder Bushaltestelle Einkehrmöglichkeit : Buchel Alpe

Winterwandern auf der Jugethöhe bei Immenstadt

Mit der ganzen Familie Winterwandern: Dafür bietet sich eine einfache, eineinhalbstündige Route nördlich von Immenstadt an. Startpunkt ist der Parkplatz Schlettermoos am Westenrieder Bach. Von dort aus geht es in einem stetigen Auf und Ab durch die schneebedeckte Landschaft und verschneite Waldstücke.

Die Gegend rund um Immenstadt eignet sich optimal zum Rodeln. Hier zum Beispiel mit Alpenpanorama auf dem Mittag. Foto: Matthias Becker

In etwa dreißig Minuten ist die erste Einkehrmöglichkeit, die Siedelalpe, erreicht. Diese hat derzeit am Wochenende von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Weiter geht es steil bergauf zum Gipfelkreuz auf der Jugethöhe, wo es sich wunderbar Schlittenfahren lässt. Auch der Ausblick auf den Alpsee lässt sich sehen. Wanderer können anschließend sogar bis zur Jugetalpe, der zweiten Einkehrmöglichkeit, hinunter rodeln. Von Freitag bis Monatg gibt es hier Kuchen und Brotzeit.

Tourensteckbrief Jugethöhe:

Name: Wandergebiet Jugethöhe

Ort: 87509 Immenstadt im Allgäu

Strecke: 4 Kilometer

Dauer: 1,5 Stunden

Schwierigkeit: leicht

Geeignet für: Familien-Ausflügler und Schlitten-Fahrer

Startpunkt : Wanderparkplatz Schlettermoos

: Wanderparkplatz Schlettermoos Einkehrmöglichkeit: Siedelalpe, Jugetalpe

Eine Schneeschuh-Wanderung zu Burg Eisenberg und Hohenfreyberg

Den Schweinegger Schlossweiher, das Gipfelkreuz am Drachenköpfle sowie die Burgruinen Eisenberg und Hohenfreyberg: Das alles gibt es auf einer zweieinhalbstündigen Schneeschuh-Wanderung im Ostallgäu zu sehen. Die Tour startet auf einem Wanderparkplatz nördlich von Zell, einem Ortsteil der Gemeinde Eisenberg. Erst einmal geht es in Richtung Westen, an einer ruhigen Straße entlang. Nach dem ersten verschneiten Waldstück geht es dann mit den Schneeschuhen in den Tiefschnee.

Die Burg Hohenfreyberg wurde 1418 erbaut und gilt als einer der letzten großen Burgneubauten des Mittelalters. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa

Ob auf der Tour auch wirklich genug Schnee für eine richtige Schneeschuh-Wanderung liegt, können Ausflügler vorab auf Webcams im Internet nachsehen. Erste Station: Der gefrorene und zugeschneite Schweinegger Schlossweiher, von dem aus schon ein Blick auf die Burgruinen geworfen werden kann. Anschließend geht es durch mehrere Waldetappen zum Gipfel des Drachenköpfles auf 1009 Metern. Wer nun schon Hunger hat, kann am Wochenende auf der Schlossbergalm, die als nächste Station der Tour folgt, einkehren.

Und dann kommen endlich die Burgruinen Eisenberg und Hohenfreyberg. Von den Gemäuern aus sehen Wanderer bei guter Sicht bis zu Schloss Neuschwanstein und Hohenschwangau, zum Weißensee und Breitenberg sowie der Burgruine Falkenstein bei Pfronten.

Tourensteckbrief "Von Burg zu Burg":