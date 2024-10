Mindestens 500 Euro Strafe für 0,64 Promille

Teuer wird es für einen Autofahrer, der etwas zu viel Alkohol getrunken hat. Am Dienstag hielt eine Polizeistreife ihn um 22.10 Uhr auf der Staatsstraße 2027 bei Hiltenfingen zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle an. Dabei stellten die Beamten laut Polizei bei dem 45-jährigen Fahrzeugführer Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Wert von 0,64 Promille. Weiterfahren durfte der Mann nicht. Dafür muss er wohl bald tief in die Tasche greifen. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen verfolgt diese Verkehrsordnungswidrigkeit nach dem Straßenverkehrsgesetz, welche mit mindestens 500 Euro Bußgeld, zwei Punkten und einem Monat Fahrverbot geahndet wird. (AZ)

Hiltenfingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Alkohol Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis