Kind wird in Untermeitingen von alkoholisiertem Fahrer angefahren und leicht verletzt

Am Freitagabend wurde ein neunjähriges Kind dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in Untermeitingen von einem alkoholisierten Fahrer angefahren und leicht verletzt. Laut Polizei bewegte sich der 38-Jährige mit seinem Pkw in Schrittgeschwindigkeit auf dem Parkplatz, als das Kind zwischen parkenden Autos hervor lief und von dem Auto erfasst wurde. Das Kind wurde daraufhin ins Krankenhaus gebracht. Ein Alkoholtest zeigte, dass der Mann 0,78 Promille hatte. Der entstandene Sachschaden am Fahrzeug des Mannes liege bei etwa 1000 Euro, so die Polizei.

Die Polizeiinspektion Schwabmünchen ermittelt wegen fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall und wegen des Alkoholdeliktes. (AZ)