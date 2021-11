Wie das Staudenbähnle auf die Schiene kam

Plus Vor 130 Jahren hatte ein Fischacher "Komitee" die Idee von der Bahnstrecke. Sie hatte ursprünglich ein ganz anderes Ziel. Ein Blick in die Geschichte der Staudenbahn.

In diesem Jahr soll sich entscheiden, ob die Staudenbahn auf der ursprünglichen Strecke wieder rollt. Es geht um die Reaktivierung der Bahn, die vor genau 30 Jahren symbolisch zu Grabe getragen wurde. Es gibt noch zwei weitere markante Jahreszahlen.