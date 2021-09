Abstellgleis oder Reaktivierung – wie steht es um die Staudenbahn?

Plus Ein Ex-Geschäftsführer der Betreibergesellschaft der Staudenbahn wird verurteilt. Finanziell steht das Unternehmen nicht gut da. Wie geht es jetzt weiter?

Die einen haben sie längst abgeschrieben, die anderen geben die Hoffnung nicht auf. Vor 30 Jahren stellte die Bahn den Personenverkehr auf der Strecke ein. Und genauso lange gibt es Überlegungen zur Reaktivierung. Mal mehr, mal weniger konkret. Politisch ist der Wille da, doch bislang fehlt eine Menge Geld. Allein das Instandhalten der Strecke kostet jährlich eine beachtliche Summe. Ist der Traum vom Taktverkehr in den Stauden ausgeträumt?