Landkreis Augsburg

28.10.2021

Landrat geht im Augenblick von einer fünften Welle aus

Landrat Martin Sailer will schärfere Regeln für Ungeimpfte.

Plus Die Inzidenz im Augsburger Land steigt weiter. Landrat Martin Sailer zeichnet ein düsteres Bild für die kommenden Monate. Er fordert schärfere Regeln für Ungeimpfte.

Von Maximilian Czysz

Seit der vergangenen Woche steigen die Corona-Fallzahlen im Landkreis Augsburg explosionsartig. Mit 224,3 wurde am Donnerstag laut Robert-Koch-Institut die höchste Inzidenz des Jahres erreicht. In einem Videobeitrag, der am Donnerstag veröffentlicht wurde, geht Landrat Martin Sailer ( CSU) davon aus, dass die Zahlen noch weiter ansteigen. Seine Prognose ist düster: "Stand heute haben wir keine Aussicht darauf, eine fünfte Welle zu vermeiden."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen