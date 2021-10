Wo Schauspielerin Romy Schneider und Roy Black feierten

Plus Auf Schloss Mattsies bei Tussenhausen ging es früher hoch her: Dort trafen sich viele Künstler. Auch Roy Black und Romy Schneider waren dort.

Als die Straße zwischen Mindelheim und Tussenhausen noch über die Anhöhe von Schloss Mattsies führte, hielten die Bauern mit ihren Gespannen gerne an: In der Gastwirtschaft genehmigten sie sich ein Bier. Gleichzeitig überkam sie beim grandiosen Panorama über das Unterallgäu und auf die Alpenkette ein Gefühl von Stolz: Ihr Stück Heimat ist etwas Besonderes. Den Fernblick genossen später auch Romy Schneider und Roy Black. Ihr Besuch im Schloss geht zurück auf einen Mann.