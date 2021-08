Schwabmünchen

vor 31 Min.

Was beim Singoldsand Festival in Schwabmünchen geboten ist

Lange war unklar, ob sich das Singoldsand Festival in diesem Jahr umsetzen lässt. Doch die Organisatoren haben ein Alternativkonzept vorgelegt, das nun vom Gesundheitsamt genehmigt wurde. So wird das Festival erstmals an drei Orten in der Stadt gefeiert. Für Besucherinnen und Besucher gibt es feste Sitzplätze und Parzellen.

Plus Unter strengen Hygieneauflagen findet das Singoldsand Festival statt. Auf drei Bühnen spielen Bands und DJs. In festen Parzellen dürfen Gäste sogar ohne Maske feiern.

Von Felicitas Lachmayr

Wochenlang haben die Organisatoren darauf hingearbeitet, nun steht fest: Das Singoldsand Festival in Schwabmünchen findet statt. Am letzten Augustwochenende können Besucherinnen und Besucher feiern und Live-musik in der Stadt genießen. Doch wegen der Corona-bedingten Hygieneauflagen läuft die Veranstaltung heuer anders ab.

