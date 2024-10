Bus-Linie 100 sorgt in Königsbrunn weiter für Ärger

Mering ist für viele Königsbrunner, die für ihren Beruf nach München pendeln, ein Knotenpunkt. Dort steigen sie auf den Zug um, um in die Landeshauptstadt zu kommen. Dort nehmen sie abends den Bus der Linie 100 zurück nach Königsbrunn. Die sorgt in beide Richtungen für Frust. Und das seit vielen Monaten, vielleicht seit Jahren. Einige Königsbrunner hoffen, dass die Situation sich mit der anvisierten Verschmelzung von AVV und MVV verbessert. Der Ortsvorsitzende der SPD, Maximilian Arnold, sagte im August: „Die angedachte Fusion rollt die Debatte um die Buslinie 100 neu auf.“ In der jüngsten Sitzung des Werkausschusses zeigte sich, dass aktuell noch der Frust überwiegt.

