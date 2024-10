Anhänger gestohlen und beschädigt auf Feldweg gefunden

Als die Polizei am Mittwoch zu einem Anhänger im Gnadental gekommen ist, haben die Beamten nicht schlecht gestaunt. Denn der Anhänger stand laut Polizei ohne Räder und mit teilweise fehlenden Bordwänden auf einem Feldweg. Wie war er dort hingekommen? Wie sich herausstellte, hatte der Eigentümer den Anhänger am Freitagmorgen, 18. Oktober, unbeschädigt auf dem Volksfestplatz in Großaitingen abgestellt. Daraufhin muss ein bisher unbekannter Täter den Anhänger in der Zeit von Freitag bis Mittwoch geklaut und ins Gnadental gebracht haben.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Die Polizei Schwabmünchen hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08232/96060. (AZ)