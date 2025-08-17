Bier-Yoga und Biergottesdienst: Camping beim Singoldsandfestival

Ich bin tatsächlich ein bisschen nervös, als ich auf die Bühne steige und den Zettel vorlese: „Für jeden, der schon mal ein Bier verschüttet hat: Dass er Trost finde und immer jemandem hilft, nachzuschenken.“ Die rund 100 Leute vor mir antworten: „Lass klappern.“ Für mich war das der erste Biergottesdienst. Für die Crew, und viele andere Camper beim Singoldsandfestival gehört er jedoch zum festen Programm.

Rund 70 Zelte, Camper oder Autos standen auf dem Campingplatz

Während das Festivalgelände direkt im Herzen der Stadt liegt, befindet sich der Campingplatz etwa 15 Minuten zu Fuß entfernt auf dem Sportgelände des TSV Schwabmünchen. Der Platz ist groß, bis zum Abend stehen jedoch nicht mehr als 70 Zelte, Wohnwagen und Autos dort. Ich baue mein Zelt am linken Rand neben den Bäumen auf. „Da hast du ab Nachmittag Schatten“, rät mir Michi Gamböck, Leiter des Campinggeländes. Als ich fertig bin, schaue ich mich um.

Als Erstes fällt der Pool auf – so etwas habe ich bei einem Festival noch nie gesehen. „Den haben wir schon zum dritten Mal“, sagt Gamböck. Sinnvoll bei 32 Grad am frühen Freitagnachmittag. Ein Camper mit blauer Perücke springt ins Wasser – er habe gerade das Trinkspiel „Flunkyball“ gewonnen und brauche eine Abkühlung, sagt er. Es gibt einen Toilettenwagen (keine Dixi-Klos) und Duschen – Luxus, den nicht viele Festival-Campingplätze bieten. Am Eingang verkauft die Crew Snacks und Getränke. Auf einer großen Tafel steht das Programm für morgen: Bier-Yoga, Aquaaerobic, Biergottesdienst und Weißwurstfrühstück mit Blasmusik.

Ich gehe zum Konzertgelände und komme erst um 0.30 Uhr zurück zum Zelt. Ich schlafe verhältnismäßig gut, werde nur einmal durch lautes Gelächter im Nebenzelt wach. Dass es in der Nacht zu regnen begonnen hat, merke ich erst, als ich am nächsten Tag aus dem Zelt steige. Es ist kalt und nass, und ich frage mich, ob die Aktivitäten deshalb wohl ausfallen.

Der Morgen begann sportlich mit dem Runners-Treff und Bier-Yoga

Auf dem Weg zum Zähneputzen werde ich eines Besseren belehrt. Vor dem Eingang stehen fünf Camper und Camperinnen in Laufkleidung. Gerade wärmen sie sich für den „Runners-Treff“ auf, wollen dann fünf Kilometer bis zur Wertach und zurücklaufen. Ich schaue ihnen eine Minute beeindruckt zu, drehe mich um und hole meinen ersten Kaffee am Kiosk-Zelt. Da höre ich die Durchsage: „Bier-Yoga beginnt in 15 Minuten.“ Ich warte vor der kleinen Bühne und unterhalte mich mit Fabian Nowak, der die Übungen vormacht. „Ich bin kein Yoga-Lehrer“, sagt er. Aber er mache gerne Yoga und kenne deshalb ein paar Übungen.

Als sich rund 15 Leute versammelt haben – manche mit Bier, andere mit Kaffee oder Tee – geht es los. Wir beginnen mit dem Sonnengruß. Als jeder den Ablauf kennt, kommt die Flasche ins Spiel: „Wir nehmen das Bier auf, strecken es über den Kopf, führen es zum Mund und nehmen einen Schluck.“ Ich verzichte auf Alkohol um 10 Uhr morgens, frage Fabian aber, ob das Bier beim Yoga einen Unterschied macht. „Man merkt’s beim Hoch- und Runtergehen, da schäumt’s im Bauch“, sagt er und lacht.

Fabian Nowak zeigte, wie man Yogaübungen mit Bier oder Kaffee in der Hand kombinieren kann. Foto: Sarah Schöniger

Bei der Aquaaerobic im Anschluss wird es mit 20 Leuten eng im Pool. Tamara Stadelbauer und Charlotte Mischo vom Singoldsand-Team haben sich zum dritten Mal Choreografien für den Programmpunkt überlegt, natürlich nur zu Liedern von Künstlern, die am Wochenende beim Festival auftreten.

Der Biergottesdienst ist der Höhepunkt für die Camper beim Singoldsand-Festival

Dann der Höhepunkt. Unter den Pavillons versammeln sich alle vom Campingplatz. Bevor es losgeht, drückt mir Gamböck einen kleinen Zettel in die Hand: „Du willst doch sicher eine Fürbitte vorlesen?“ Und weg ist er. Dann erklingt kirchenähnliche Musik. In einer Prozession laufen sechs Männer, jeweils ein Bier haltend, auf die Bühne.

Der Messerleiter, Pater Rausch, wie ich ihn nennen soll, stellt sich vor das Kreuz aus Bierkästen. Es fallen Sätze wie: „An den Herrn der beides schuf: die Gerste und die Gemeinschaft“ oder „An den heiligen Hopfen, die gerechte Bitterkeit, die uns das Leben würzt. Geboren aus Sonne und Erde, verfeinert im Sudkessel, vergoren, gereift und ausgeschenkt.“ Der Vortrag ist voller Ironie und Witz, dabei aber respektvoll. Mit Liebe zum Detail wurde eine ganze Predigt ausgearbeitet. Von der Lesung über die Segnung - Bier wurde in die Menge geschüttet - bis zu den Fürbitten. Nebenbei wurden Kirchenlieder, unterlegt mit lautem Technobass, abgespielt.

Nach dem Schauspiel geht es für die Anwesenden weiter mit Weißwurstfrühstück und Blasmusik. Ich muss leider zurück zum Festivalgelände. Auf dem Weg dorthin wird mir klar: Der Morgen am Campingplatz war für mich so unterhaltsam, dass der Abend ihn nur schwer übertreffen kann.