Nach Hagel 2023: Autohäuser rüsten mit Hagelnetzen auf

Ein Gesamtschaden in Höhe einer siebenstelligen Summe. Das verursachte das Hagelereignis im August vergangenen Jahres allein beim Königsbrunner Autohaus Beauty-Car. Die Geschäftsführer des Autohauses haben nun aufgerüstet und wollen einen Hagelschutz, der eigentlich aus dem Obstbau kommt, verwenden. Der entsprechende Bauantrag bei der Stadt Königsbrunn gestaltete sich schwieriger als gedacht.

„Das Unwetter im vergangenen August war existenzgefährdend“, sagt Sandra König, Geschäftsführerin des Autohaus Beauty-Car in Königsbrunn. Schon im Mai 2023 sei es zu Beschädigungen an Fahrzeugen durch Hagel gekommen. Diese wären aber laut König noch reparabel gewesen. Im August verursachte das Hagelunwetter dann im gesamten Landkreis hohe Schäden. Bei Beauty-Car waren 130 Autos betroffen. „Die Autos waren Totalschäden“, sagt König. Auch Kundenfahrzeuge seien darunter gewesen. Das hätte dazu geführt, dass sie und ihr Partner Denis Wiebe keine ruhigen Nächte mehr gehabt hätten. „Unwetterwarnungen gibt es immer häufiger“, sagt König. Um die Fahrzeuge vor Hagel zu schützen, vereinbarten sie einen Vor-Ort-Termin mit einer Südtiroler Firma, die sich auf Hagelnetze spezialisiert hat.

Hagelschutz für Autos in Königsbrunn kommt eigentlich aus dem Obstbau

Hagelkörner jeglicher Größe werden durch das Netz in vier Metern Höhe abgefangen. Die Firma von Michael Gasser aus Südtirol war vor 25 Jahren noch im Obstbau tätig. Immer häufiger fragten aber auch Autohäuser an. „Es wird immer schwieriger eine Versicherung abzuschließen, da einerseits keine Versicherung mehr diese extrem hohen Schadenssummen übernehmen will und anderseits die Versicherungsprämien ins Unermessliche gestiegen sind“, sagt Michael Gasser. Und so habe man laut Gasser seine Schutzsysteme angepasst, um „unabhängig davon was sich unter den Netzen befindet vor Unwetterschäden zu bewahren“.

Im Königsbrunner Autohaus steht nun ein Hagelnetz, das den 2000-Quadratmeter-großen Parkplatz mit 180 Stellplätzen umspannt. Auf der Südseite reicht das Netz bis an den Boden. „Vom Süden kam damals das Wetter“, sagt Geschäftsführerin Sandra König. Bis es so weit war, verging allerdings mehr Zeit als gedacht. Im März reichte sie einen Bauantrag bei der Stadt Königsbrunn ein. In umliegenden Autohäusern sei der Hagelschutz damals schon gestanden, sagt König.

Auch beim Autohaus Sedlmaier in Mering und Schwabmünchen sind Hagelnetze gespannt. Genauso wie am Autohaus Ambros in Bobingen. „70 Autos und Reisemobile waren im August 2023 vom Hagel betroffen“, sagt Geschäftsführer Daniel Ambros. Ein Schaden in Millionenhöhe. Die Versicherung habe ihm nahegelegt, sich um einen Hagelschutz zu kümmern. „Das Hagelnetz gibt uns ein gutes Gefühl und Sicherheit für die Fahrzeuge“, sagt Ambros. 60 Autos kann das Autohaus nun unter dem Netz schützen. Der Bauantrag bei der Stadt Bobingen ging innerhalb des Genehmigungsfreistellungsverfahrens durch, wie die Stadt Bobingen bestätigt. Anders sah es in Königsbrunn aus.

Erster Bauantrag wurde von der Stadt Königsbrunn abgelehnt

Den Bauantrag vom März 2024 lehnte die Stadt ab. Erst ein zweiter Bauantrag im Mai wurde genehmigt. „Der erste Bauantrag war nicht einfach, weil durch das Hagelschutznetz die Baugrenzen des Bebauungsplans überschritten wurden – insbesondere weil auch ein Hagelschutznetz ein Gebäude darstellt. Hätte man dem ersten Bauantrag zugestimmt, hätte man einen Präzedenzfall geschaffen, mit dem auch andere künftige Bauvorhaben die Baugrenzen hätten überschreiten dürfen“, teilt die Bauverwaltung der Stadt Königsbrunn mit. Aus diversen Gründen, wie Ortsbild, Sicht oder Erhalt des Grünstreifens, sei eine Bebauung bis an die Straßenkante jedoch nicht gewünscht.

Sechs Meter Abstand zum Bordstein benötigen die Hagelnetze in Königsbrunn. Foto: Jennifer Kopka

Zur Bordsteinkante muss das Hagelnetz in Königsbrunn sechs Meter Abstand haben. „Es wäre schön gewesen, wäre das Netz schon im Mai gestanden“, sagt Sandra König. Bislang sei das Hagelnetz noch nicht zum Einsatz gekommen. Die Anschaffungskosten im sechstelligen Bereich wären im Vergleich zu den bereits entstandenen Hagelschäden vertretbar gewesen. Trotzdem hofft sie, dass Unwetter in dieser Größenordnung künftig ausbleiben. Nach der Hagelsaison werden die Netze aufgerollt. Vor der Schneelast im Winter können sie nicht schützen.