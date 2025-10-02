Bergrennen in Mickhausen: Hier gibt's Parkplätze für Besucher

Am 4. und 5. Oktober findet in Mickhausen das Bergrennen statt. Je nach Wetter pilgern tausende Rennsportfans zur kurvigen Strecke, die 2,2 Kilometer durch den Wald führt.

Am besten ist der Veranstaltungsort aus Norden über Bobingen oder aus Süden über Schwabmünchen zu erreichen. Wer über Schwabmünchen-Birkach fährt, muss bedenken, dass die Straße am Freitag ab 13 Uhr gesperrt ist. Laut Veranstalter stehen ausreichend Parkplätze zur Verfügung. Die Zufahrt ist beschildert. Diese Parkmöglichkeiten gibt es: P1 Birkach (Ziel), P2 Mickhausen (Fahrerlager), P3 Rielhofen (Start) und P4 Walkertshofen (Fahrerlager). Zwischen Parkplatz P1 und P3 verkehrt im Wechselverkehr ein kostenloser Shuttlebus.

Campingplatz wird eingerichtet

Wer mit Wohnmobil, Wohnwagen oder Zelt anreisen möchte, kann den Campingparkplatz am Ortsausgang Münster, Richtung Grimoldsried, benutzen. Achtung: Der Campingplatz kann nur über Walkertshofen - Grimoldsried oder über Konradshofen -Grimoldsried erreicht werden. Eine Zufahrt über Mickhausen - Münster ist nicht möglich.

Wo Zuschauer den besten Blick haben

Prominentester Platz, um das Bergrennen zu verfolgen, ist die große Wiese an der Antoniusbuche: In dem Bereich sind die Rennwagen bis zu 230 Stundenkilometer schnell. Zu Zuschauerplätzen im Wald dürfen ausschließlich gekennzeichnete Wege benutzt werden. Zuschauer müssen an der Strecke hinter den abgesperrten Sicherheitszonen bleiben. Das Betreten der Rennstrecke ist für Zuschauer während der Veranstaltung grundsätzlich verboten. Für Zuschauer gibt es auch zwei Video-Leinwände.

Wo es noch Karten gibt

Karten gibt es an den Tageskassen, die Bezahlung ist ausschließlich in bar möglich. Im Vorverkauf sind Wochenendkarten mit Preisvorteil (30 statt 35 Euro) bei McDonald‘s in Schwabmünchen und bei den Avia-Tankstellen in Zusmarshausen und Dinkelscherben erhältlich.

