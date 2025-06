Heißes Pfingstwochenende: Freibäder hatten Hochbetrieb

Nachdem der Saisonanfang in den Freibädern im südlichen Landkreis, bedingt durch das Wetter eher verhalten war, sah es am letzten Wochenende anders aus. Das Wetter war heiß und sonnig, dazu kamen die Pfingstferien. „Es war heftig“, hieß es bei der Bäderverwaltung in Schwabmünchen. Die Singoldwelle sei komplett ausgelastet gewesen. Von Freitag bis Sonntag habe dort Hochbetrieb geherrscht und das Bad sei nahe der Belastungsgrenze gewesen. Das galt auch für die Parkplätze. Die seien komplett belegt gewesen und es wurde in den angrenzenden Wohnstraßen nach Ausweichmöglichkeiten gesucht. Im Endeffekt seien dann auch viele der angrenzenden Straßen zugeparkt worden. Bei der Bewältigung des Ansturms hatte das Personal im Bad dann auch noch mit zusätzlichen Problemen zu kämpfen. Denn das gerade erst neu installierte Kassensystem sei ausgefallen, wurde seitens einer Mitarbeiterin berichtet. So habe man das gesamte Wochenende wieder auf das alte System zurückgreifen müssen, das glücklicherweise noch zur Verfügung gestanden habe. Allerdings sei es trotzdem zu Problemen bei der Einlasskontrolle gekommen. Auch das Thema der verkürzten Öffnungszeiten werde weiterhin diskutiert. Die Verkürzung werde dabei kritisch gesehen. Wobei die spätere Öffnung am Morgen noch zu verschmerzen sei. Dass aber am Abend bereits ab 18:30 Uhr kein Einlass mehr möglich ist, stoße dagegen auf Unverständnis. Und gerade am Wochenende hätte das Personal Probleme gehabt, die Badegäste schon um 19 Uhr zum Verlassen des Bades zu bewegen.

