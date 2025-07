Betrunkener Autofahrer greift Polizei an

Betrunken und aggressiv unterwegs gewesen ist ein 31-Jähriger in Königsbrunn. Am frühen Sonntagmorgen kurz nach Mitternacht hielt die Polizei den Mann in der Augsburger Straße für eine allgemeine Verkehrskontrolle auf. Die Streife konnte laut Polizei starken Alkoholgeruch und glasige Augen feststellen. Ein vor Ort durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,2 Promille. Deshalb brachten die Polizisten den Beschuldigten ins Krankenhaus zur Blutentnahme.

