BMW-Autohaus: Reisacher Gruppe übernimmt Müller & Klöck in Schwabmünchen

Die Unternehmensgruppe Reisacher übernimmt zum 1. November das im Jahr 1958 gegründete Schwabmünchner Autohaus Müller & Klöck, das gab die Unternehmensleitung nun bekannt. Alle 38 Mitarbeiter werden übernommen und künftig Teil der Reisacher Gruppe, heißt es. Am Standort Schwabmünchen werden auch in Zukunft Neuwagen, BMW- und Mini-Service sowie gebrauchte Automobile angeboten. Mit dem Zusammenschluss stellt sich Reisacher breiter auf und schließt die Lücke zwischen Landsberg und Augsburg.

Auf einer Betriebsveranstaltung stellten sich die künftigen Chefs der Schwabmünchner Belegschaft vor. Mit dabei waren Inhaber Peter Reisacher, Andreas Schlachter und Swen Schulmeyer (Geschäftsleitung) sowie der zukünftige Geschäftsleiter für den Standort Schwabmünchen, Robin Herd, der bislang den Reisacher-Standort in Landsberg leitet. „Wir freuen uns sehr, die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unserem Familienunternehmen willkommen zu heißen. Sowohl Reisacher als auch das Autohaus Müller & Klöck stehen für große Leidenschaft rund um alle Themen der Mobilität – vom Verkauf über die persönliche Beratung bis hin zu Reparatur und Wartung. Diese Leidenschaft und die Freude an professioneller Dienstleistung sind zentrale Werte und das Fundament unseres wirtschaftlichen Erfolgs. Mit der Integration möchten wir unseren neuen Kolleginnen und Kollegen Stabilität, Sicherheit und gute Perspektiven für die Zukunft bieten“, so Geschäftsführer Peter Reisacher.

Zahlen und Daten zur Reisacher-Gruppe

Reisacher gehört mit sechs Standorten (Augsburg, Ulm, Landsberg, Krumbach, Günzburg und Memmingen) sowie mehr als 600 Mitarbeitern mittlerweile zu den großen BMW-Vertragshändlern und BYD-Partnern in Deutschland. Im Jahr 2024 wurden 10.413 Neu- und Gebrauchtfahrzeuge verkauft, 85.975 Werkstattdurchläufe durchgeführt und ein Umsatz von 435 Millionen Euro erwirtschaftet. Aus einer ursprünglich gegründeten Tankstelle im Jahr 1957 ist in den vergangenen 68 Jahren ein innovatives, familiengeführtes Unternehmen herangewachsen. Mit der Integration des BMW-Standortes in Schwabmünchen setzt Reisacher diesen Kurs fort.

Der Zusammenschluss von Autohäusern ist in der Branche nicht ungewöhnlich, der Trend geht zur Konzentration und zur Nutzung von Synergieeffekten. Kürzlich gab auch der Schwabmünchner Unternehmer Peter Schäfer, Geschäftsführer der Gruppe Kreuter-Medele-Schäfer, die zu den größten Mercedes-Benz-Vertretern in Süddeutschland gehört, bekannt, die Filiale in Neu-Ulm ab Dezember zu übernehmen. Damit sind unter dem Dach der „Mercedes Sterne“ mittlerweile 15 Standorte und 1300 Mitarbeiter vereint. (AZ)