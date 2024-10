Unbekannter zerkratzt BMW in Schwabmünchen

Was den Unbekannten oder die Unbekannte so wütend gemacht hat, ist nicht bekannt. Fest steht: Zu einem Zeitpunkt zwischen Donnerstag, 20 Uhr, und Sonntag, 15 Uhr, wurde ein in der Peter-Dörfler-Straße in Schwabmünchen geparktes Auto beschädigt. Ein unbekannter Täter oder eine unbekannte Täterin fügte dem BMW laut Polizei mutwillig auf der linken Seite Kratzer zu, wodurch ein Sachschaden von geschätzten 800 Euro entstanden ist. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen wegen dieser Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08232/9606- 0. (AZ)

