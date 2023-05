Bobingen

Neue Kita: In Bobingen soll ein "Wasserschloss" für Kinder entstehen

Plus An der Krumbacher Straße sind die Baumaschinen aufgefahren. Der Kindergarten "Wasserschloss" wird ein wichtiger Baustein in der Bobinger Kinderbetreuung werden.

Rund acht Millionen Euro wird der Neubau des Kindergartens an der Krumbacher Straße kosten. Die Planungen seien nicht ganz einfach gewesen, erklärt Bobingens Bürgermeister Klaus Förster. Denn unter dem späteren Kindergarten befinden sich die Überreste eines historischen Wasserschlosses. Aus Denkmalschutzgründen durften daher nur geringe Eingriffe in den Untergrund erfolgen. Deshalb steht das Gebäude auf mehreren Betonstelzen. Insgesamt vier Kindergartengruppen und drei Kinderkrippen-Gruppen sollen hier einmal ihre Heimat finden. Das heißt, es wird Platz geschaffen für 139 Kinder.

In eineinhalb Jahren soll der neue Kindergarten in Bobingen eröffnet werden

Die Eröffnung der Kita ist für Oktober 2024 geplant. Träger der Einrichtung wird das Bayerische Rote Kreuz sein. Thomas Haugg, Geschäftsführer des BRK-Kreisverbandes Augsburg-Land, sagt, dass man das Thema "Wasserschloss" bei der Ausgestaltung des Angebots im Kindergarten aufgreifen werde. So solle es ein Kneippbecken geben und viel Wert auf Informationen zu "Wasser und Gesundheit" gelegt werden.

