Bobingen hat einen neuen katholischen Pfarrer

Dominic Ehehalt ist neuer Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Bobingen. Er will seinen Dienst mit Eifer, Hingabe und Liebe erfüllen.

Vielen Menschen und Mitgliedern der Pfarreiengemeinschaft Bobingen ist Pfarrer Dominic Ehehalt in den letzten Wochen schon in seinem neuem Amt begegnet, nun ist es joch offiziell. In einer feierlichen Zeremonie führte Prodekan Christoph Leutgäb ihn in der Pfarrkirche St. Felizitas in Bobingen ins Amt ein. Er gehe davon aus, so Leutgäb, dass es künftig noch viele Begegnungen geben werde und man einige gemeinsame Jahre vor sich habe.

Mit dem Priesteramt und der Führung der Pfarreiengemeinschaft kämen auf Ehehalt Aufgaben zu, die manchmal auch über das Menschliche hinausgehen, erklärte der Prodekan. Gleichzeitig sehe er ihn diesen gewachsen und freue sich, dass so viele Menschen aus der Gemeinde, aus Politik und Wirtschaft sowie der kirchlichen Welt zusammengefunden hätten, um miteinander die Amtseinführung zu begehen. "Kirche ist niemals ein Einzelkämpfertum, hier geht es immer um die Gemeinschaft", so Leutgäb.

Pfarrer Dominic Ehehalt erklärte sich in dem feierlichen Gottesdienst mit voller Überzeugung für "bereit". Umrahmt von festlicher Musik und in der Gemeinschaft anderer Priester und Diakone im Angesicht der Gläubigen – da, so Dominic Ehehalt, sei er in manchen Momenten schon sehr gerührt gewesen. "Es war eine sehr schöne, beeindruckende Feier", meinte er. "Das ist ein sehr wichtiger Moment im Leben eines Priesters. Man weiß, man ist jetzt eine Zeitlang in der Gemeinde und geht den weiteren Weg mit den Menschen zusammen."

Prodekan Christoph Leutgäb (links) erinnerte Pfarrer Dominic Ehehalt an seine Pflichten als Leiter der Pfarreiengemeinschaft Bobingen. Foto: Anja Fischer

Auf seine vielfältigen Aufgaben wurde Pfarrer Ehehalt von Prodekan Christoph Leutgäb bei einem symbolischen Rundgang durch die Kirche hingewiesen. Am Taufbecken, bei Beichtstuhl, Ambo, Altar und Vorstehersitz sprach Leutgäb über die Sakramente und die künftigen Pflichten. Pfarrer Dominic Ehehalt versprach, seinen Dienst mit großem Eifer, Hingabe und Liebe zu erfüllen. Er freue sich, jetzt ganz offiziell seinen Dienst als Pfarrer antreten zu dürfen, der Blick vom Chorraum in die vollbesetzte Kirche sei "gigantisch". Kirchenpfleger Martin Bobinger durfte den neuen Hirten im Namen seiner Schäfchen begrüßen. "Wir freuen uns aufrichtig, einen neuen Pfarrer hier zu haben", erklärte er und meinte mit einem Augenzwinkern, Pfarrer Ehehalt sei genau der Kandidat gewesen, den man selbst auch ausgesucht hätte.

Seine erste Predigt hielt Dominic Ehehalt über einen für ihn selbst wichtigen Text. Jesus, der zehn Männer vom Aussatz befreit. Nur einer kommt am Ende zurück, um sich bei ihm dafür zu bedanken. "Der Glaube begleitet uns unser ganzes Leben, auch bei alltäglichen Dingen", meinte er in seiner Betrachtung. "Gott unterhält zu einem Volk eine Liebesbeziehung, er hat einen Bund mit uns geschlossen, er liebt uns." Diesen gemeinsamen Bund feiere man in jeder Eucharistiefeier, er sei etwas besonders Großartiges.

Ökumenische Verbundenheit ist ein Ziel des neuen Bobinger Pfarrers

Mit einem Stehempfang im Bobinger Laurentiushaus endete für Dominic Ehehalt ein "sehr schöner, geistlicher erster Tag." Ehehalt: "Nun geht es so weiter, wie es am Abend vor der Amtseinführung aufgehört hat.“ Den Pflichten eines Pfarrherrn müsse er sich ja bereits seit dem 1. September stellen. Besonders habe er die Anwesenheit des evangelischen Kollegen bei seiner feierlichen Amtseinführung geschätzt. "Die ökumenische Verbundenheit ist etwas, das ich vererbt bekommen habe, und daran möchte ich auch gerne weiterbauen", nennt Pfarrer Ehehalt eines seiner Ziele.