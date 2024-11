Bobinger Fachmarktzentrum: Es wird eng

Die Verkehrsbelastung in der Königsbrunner Straße in Bobingen ist hoch. Rund 10.000 Fahrzeuge seien es dort, sagte Bürgermeister Klaus Förster. Die Zahlen stammen aus einer Verkehrszählung vom vergangenen Jahr. Bald könnte es im Bereich zwischen Bahnhof und der Gutenbergstraße noch belebter zugehen. Denn direkt am Minikreisel nach der Bahnunterführung entsteht gerade das neue Bobinger Fachmarktzentrum. Burger King und der neue, vergrößerte Drogeriemarkt Müller, haben bereits eröffnet. Bald soll auch noch der Discounter Lidl dazukommen. Später werden noch weitere Geschäfte auf dem Areal ihren Betrieb aufnehmen.

