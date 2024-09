Bekommt Bobingen einen zweiten Drogeriemarkt?

Im Moment sind die Aktivitäten an der Königsbrunner Straße im dortigen Gewerbegebiet unübersehbar. Am Minikreisel wurde bereits die Filiale der Fastfood-Kette Burger King in Betrieb genommen. Gleich gegenüber steht der neue Lidl-Markt vor der Fertigstellung. Im hinteren Teil des Grundstückes sind die Bauarbeiten noch in vollem Gange. Dort soll die schon lange bestehende Filiale der Drogeriemarktkette Müller erweitert werden. Doch nach aktuellen Plänen soll der bisher einzige Drogeriemarkt in Bobingen bald Konkurrenz bekommen.

Wie kürzlich bekannt wurde, plant der Besitzer des Grundstückes, auf dem die Aldi-Filiale im Süden Bobingens beheimatet ist, dort einen Drogeriemarkt zu errichten. Dazu muss der bestehende Bebauungsplan geändert werden. Da das Vorhaben im Bobinger Bauausschuss mehrheitlich positiv gesehen wurde, gab es bereits einige Gespräche mit dem Eigentümer. In Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Augsburg und der Stadt Bobingen wurden Abstimmungsgespräche geführt. Ein in Auftrag gegebenes Lärmschutzgutachten habe das Ergebnis gebracht, dass das geplante Vorhaben die vorgegebenen Lärmschutzwerte erfüllen könne, sofern dort spezielle, lärmarme Einkaufswagen eingesetzt würden.. Aus einschlägigen Umfragen in Bobingen sei bekannt, dass sich viele Bürgerinnen und Bürger einen weiteren Drogeriemarkt im Süden der Stadt wünschen würden, heißt es in einer Sitzungsvorlage des Bobinger Bauausschusses.

„Ansiedlung im zentralen Versorgungsbereich Innenstadt wäre wünschenswert“

„Bei dem geplanten Standort handelt es sich um einen bereits bestehenden Nahversorgungsstandort. Eine Ansiedlung des geplanten Drogeriemarktes wäre wünschenswert“, heißt es weiter in der Sitzungsvorlage. Bisher sei eine Neuansiedlung an der geringen Flächenverfügbarkeit in Bobingen gescheitert. Zudem hätten die in Frage kommenden Flächen nicht der Standortpolitik des zukünftigen Betreibers entsprochen. Bei dem Discounter-Grundstück am südlichen Stadtrand sei das jetzt allerdings anders. Durch die Nähe zum vorhandenen Aldi-Markt seien Synergie-Effekte zu erwarten und durch die bereits bestehenden Parkmöglichkeiten, die durch zusätzlichen neuen Parkraum ergänzt werden sollen, sei für die Kundinnen und Kunden der neue Drogeriemarkt gut zu erreichen. Dieser solle eine Verkaufsfläche von rund 620 Quadratmetern bieten. Welche Drogeriemarktkette sich in Bobingen ansiedeln will, ist derzeit noch nicht öffentlich bekannt. Nachdem sich der Bauausschuss zu dem Vorhaben bereits positiv positioniert hat, wird das Gremium der nötigen Anpassung des Bebauungsplanes wohl zustimmen.