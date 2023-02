Bobinger Textilgeschichte: Wie aus einem Fehler eine Weltmarke wurde

Plus Vor 150 Jahren wurde der Grundstein für die Bobinger Wirtschaftsgeschichte gelegt. Mit der Bleicherei von Max Fischer ging es los.

Ein bedeutendes Datum für die Bobinger Geschichte, das fast vergessen wurde: Vor 150 Jahren wurde der Grundstein für die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt gelegt. Denn im Jahr 1872 wurde die Garn- und Wollbleicherei Max Fischer gegründet. Fischer arbeitete für die Augsburger Textilindustrie, die weltweit bekannt war. Für die Bleicherei spielte das Quellwasser und die großen Rasenflächen, auf denen die Gewebestücke ausgelegt werden konnten, eine große Rolle. Das Familienunternehmen wuchs und wuchs.