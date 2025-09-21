Weinfest und italienische Nacht lockten viele Menschen auf den Rathausplatz

„Es wurde höchste Zeit, dass auf dem Rathausplatz wieder einmal etwas los ist.“ Dieser Satz war am Freitag und Samstag immer wieder zu hören. Unter Regie des Kulturamtes wurde am Freitag das Weinfest und am Samstag die „Italienische Nacht“ auf die Beine gestellt. Und die Bobingerinnen und Bobinger honorierten das. An beiden Abenden war der Rathausplatz bereits wenige Minuten nach dem offiziellen Start fast bis auf den letzten Sitzplatz gefüllt. Bei Wein, Bier, Pizza und allerlei weiteren Schmankerln ließen es sich die Menschen gutgehen.

Icon vergrößern Wein und Italienische Musik machten Bobingen zu einer der nördlichsten Städte Italiens. Foto: Elmar Knöchel Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Wein und Italienische Musik machten Bobingen zu einer der nördlichsten Städte Italiens. Foto: Elmar Knöchel

Das Weinfest begleitete die Band „Night & Day“. Durch die Italienische Nacht führte die Italo-Pop-Band „Musica Ribelle“. Natürlich war auch das herrliche Spätsommerwetter ein Grund dafür, dass die Menschen in Scharen kamen. Rund 5000 Besucherinnen und Besucher dürften es an beiden Tagen gewesen sein. Unter dem Motto „Goodbye Summer“ wurde ausgelassen gefeiert. Den Festausklang bildete dann am Sonntag ein traditioneller „Hoigarten“. Bei Blasmusik und kühlem Bier konnten es sich die Besucherinnen und Besucher noch einmal richtig gut gehen lassen. Angesichts der vielen Besucher zeigte sich früh, dass dieses Festformat ein voller Erfolg ist. Einer Wiederholung sollte daher nichts im Weg stehen. Bemerkenswert war, dass wohl viele Menschen zu Fuß oder mit dem Fahrrad zum Rathausplatz gekommen waren. Trotz der vielen Feiernden war die Parkplatzsituation in der Innenstadt entspannt.

Icon vergrößern Cocktails durften auf dem Rathausplatz natürlich nicht fehlen. Foto: Elmar Knöchel Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Cocktails durften auf dem Rathausplatz natürlich nicht fehlen. Foto: Elmar Knöchel