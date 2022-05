Bobingen bekommt die Gelbe Karte für seine Finanzen

Plus Wegen der hohen Verschuldung mahnt die Kommunalaufsicht finanzielle Zurückhaltung bei neuen Projekten an. Wie es nun weitergehen soll.

Der Bobinger Haushalt 2022 ist verabschiedet und jetzt auch genehmigt. Die Rekord-Neuverschuldung von insgesamt 9,3 Millionen Euro in diesem Jahr gibt allerdings Anlass zur Sorge.