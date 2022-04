Bobingen

vor 18 Min.

Wohnanlage am Brunnenplatz in Bobingen wird deutlich teurer

So sollen die Gebäude um den neuen Brunnenplatz in Bobingen einmal aussehen. 6,2 Millionen Euro hatte die Stadt für den Bau veranschlagt. Wegen allgemeiner Preissteigerung im Baugewerbe wird das Projekt aber nun deutlich teurer.

Plus Die Stadt will in der Bobinger Siedlung 13 Wohnungen errichten. Rund sechs Millionen Euro waren für das Projekt veranschlagt. Doch erste Ausschreibungen offenbaren eine erhebliche Kostensteigerung.

Von Elmar Knöchel

Der Brunnenplatz in der Bobinger Siedlung zwischen Kirche und Grundschule wurde bereits von Bäumen und Sträuchern befreit. Die Stadt will dort zwei Gebäude mit 13 Wohnungen errichten. Mittlerweile liegen die ersten Ausschreibungsergebnisse vor. Dabei zeigt sich: Das Projekt wird deutlich teurer als gedacht. Rund 20 Prozent, also 1,2 Millionen Euro mehr, wird die Stadt auf den Tisch legen müssen. Der Gesamtpreis wird aktuell mit 6,2 Millionen Euro angegeben.

