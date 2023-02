Im Bobinger Hallenbad werden die Temperaturen nicht angehoben

Es wird weiterhin bei den bisherigen Wassertemperaturen im Aquamarin bleiben. Dafür wird wahrscheinlich die Wintersaison verlängert. Stadtwerkechef Langert erklärt die Hintergründe.

Leider hat sich bei der Datenabfrage zu unserer Berichterstattung über die Wassertemperaturen der Bäder im Landkreis ein Missverständnis eingeschlichen. Entgegen unserer Berichterstattung am Dienstag wird in Bobingen die Wassertemperatur nicht erhöht. Die grundsätzliche Lage, die zur Absenkung führte, habe sich kaum geändert, sagte Stadtwerkechef Bernhard Langert. Deshalb wolle man die Temperaturen im Aquamarin nicht anheben.

Wie vom Stadtrat beschlossen, bleibt es im Schwimmerbecken bei 26 Grad, im Lehrschwimmbecken bei 27 Grad Wassertemperatur. An den beiden Warmbadetagen wird die Temperatur um drei Grad erhöht. "Ein Hallenbad ist eine sehr energieintensive Einrichtung", sagt der Bobinger Bäderchef, Bernhard Langert. Eine Temperaturabsenkung sei daher beim Gasverbrauch deutlich zu spüren. Dabei ginge es der Stadt nicht vorrangig um die damit verbundene Einsparung von Kosten. "Eine Kommune hat auch Vorbildcharakter", so Langert.

Zwar habe sich die Lage auf dem Gasmarkt etwas entspannt, doch das liege nicht zuletzt am recht milden Winter. Daher sei man in diesem Jahr von einer Gasmangellage verschont geblieben. Ob das für das nächste auch gelten wird, könne im Moment niemand wissen. Daher sei weiterhin das Einsparen von Gas das Gebot der Stunde. Deshalb werden in Bobingen die Temperaturen nicht angehoben, sondern auf dem derzeitigen Niveau belassen.

Verlängerung der Wintersaison wird beraten

Eine gute Nachricht gibt es aber vielleicht doch für die Wasserratten in Bobingen. Denn eigentlich hatte man beschlossen, ebenfalls aus Gründen der Energie-Einsparmaßnahmen, die Winterbadesaison bereits mit dem Beginn der Osterferien zu beenden. Somit hätte das Hallenbad am 31. März letztmalig seine Türen geöffnet. Doch nun will der Stadtrat noch einmal darüber beraten. In der Sitzung Ende Februar soll entschieden werden, ob die Winterbadesaison nicht doch bis zum 30. April verlängern werden sollte. Bei den Vorabberatungen im Bobinger Werkausschuss zeichnete sich bereits eine Mehrheit für diesen Vorschlag ab.