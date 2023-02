Landkreis Augsburg

Energiekrise: Wird das Wasser in den Bädern im Landkreis wieder wärmer?

Beim Aquamarin in Bobingen fährt man wieder auf Normaltemperatur.

Plus Um zu sparen, wurden in vielen Hallenbädern in der Region zu Saisonbeginn im Herbst die Temperaturen gesenkt. Wo sich Badegäste nun wieder auf wärmeres Wasser freuen können.

Von Jana Korczikowski

Angesichts der gestiegenen Versorgungssicherheit hat die Stadt Augsburg in ihren Hallenbädern die Wassertemperatur wieder angehoben. Teilweise gehen die Schwimmbäder im Landkreis Augsburg denselben Weg. Eine Übersicht.

