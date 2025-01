Im Supermarkt herrscht permanent Chaos

Es heißt wieder Vorhang auf und Bühne frei bei der Kolpingfamilie Bobingen. Das Kolpingtheater probt zum Jubiläumsjahr zum 100. Bestehen der Kolpingfamilie ein neues Stück: „Täglich grüßt der Chef“, eine Komödie in zwei Akten von Siegrid Ellenberger. Sie soll in den nächsten Wochen im großen Saal im Laurentiushaus Bobingen aufgeführt werden.

Nach einem Wechsel in der Regie leiten nun Brigitte und Dr. Max Wohlgschaft übergangsweise die Geschicke der Theatergruppe, die mit Hannah Wagner und Mona Wichmann neuen Nachwuchs gewann. Langfristig sucht das Kolpingtheater allerdings nach einer dauerhaften neuen Leitung. Das Jubiläumsjahr ohne eine neue Theateraufführung stattfinden zu lassen, das konnten sich die Schauspieler nicht vorstellen. Deshalb wird seit Wochen eifrig geprobt. Wie Mitspieler Daniel Hitzelberger verrät, liegt die Gruppe auch gut im Zeitplan. „Wir proben schon seit einigen Wochen ohne Textbuch, das heißt, wir können uns jetzt ganz auf die Regiearbeit konzentrieren und müssen nicht mehr auf die Texte achten“, erklärt er.

Der Supermarktbesitzer braucht endlich eine Frau

Zum Stück: Supermarktbesitzer Ernst Hübner nimmt es mit seiner Fürsorgepflicht zu genau. Er kontrolliert und kritisiert seine Mitarbeiter in einem unerträglichen Maß. Zudem weiß und kann er alles besser. In seiner enormen Selbstüberschätzung sorgt er für permanentes Chaos im Supermarkt. Die Sekretärin und die Auszubildende können die Marotten ihres hypochondrischen und neurotischen Chefs schließlich nicht länger ertragen und beschießen, mittels einer Annonce nach einer Frau für ihn zu suchen. Was sie nicht wissen: Der „rücksichtsvolle“ Chef gibt gleichzeitig ein Inserat auf, um Unterstützung für seine völlig überforderte Sekretärin zu finden.

Missverständnisse garantiert

Ein Schauspiel voller Irrungen und Wirrungen und deshalb ein Angriff auf die Lachmuskeln der Besucher. Missverständnisse machen das Stück aus, das den jungen Schauspielern viel Spaß schon bei den Proben macht. Auch die Bühne ist schon fast fertig gestaltet. Eine Herausforderung hat das Team allerdings noch: Für den zuvor stattfindenden Pfarrfasching in Bobingen muss noch einmal die gesamte Kulisse ab- und wieder aufgebaut werden. Danach kann die Premiere am Samstag, 8. März, stattfinden. Insgesamt sind 6 Aufführungen geplant.

Alle Vorstellungen auf einen Blick

Das sind die Aufführungstermine: Samstag, 8. März, um 19 Uhr; Sonntag, 9. März, um 17 Uhr; Freitag, 14. März, um 19 Uhr; Sonntag, 16. März, um 17 Uhr; Freitag, 21. März, um 19 Uhr; Samstag, 22. März, um 19 Uhr. Einlass ist jeweils eine Stunde vor Beginn. Der Eintrittspreis beträgt neun Euro für Erwachsene. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 14 Jahre erhalten ermäßigte Karten zum Preis von sechs Euro. Der Kartenvorverkauf startet am 13. Februar bei Hauser Kaffee-Tee-Gewürze in der Hochstraße 21 zu den Geschäftszeiten.