Immer mehr Kinder kommen in der Wertachklinik zur Welt

Seit Jahren steigen die Geburtenzahlen in der Wertachklinik in Bobingen. Für ihren Einsatz erhalten die Mitarbeitenden der Station nun 1000 Baby-Schlafsäcke.

Die Geburtenzahlen in der Wertachklinik in Bobingen steigen. Allein im vergangenen Jahr kamen 491 Kinder auf die Welt - und damit 34 mehr als 2020. Immer mehr werdende Mütter würden die familiäre Atmosphäre des Krankenhauses schätzen, teilt Klinikchef Martin Gösele mit. Die gute Versorgung durch Ärztinnen und Ärzte, Hebammen und Pflegekräfte sowie das freundliche Miteinander auf der Geburtenstation würden sich herumsprechen.

2018 seien erstmals über 400 Babys in der Wertachklinik in Bobingen zur Welt gekommen. "In den folgenden Jahren stieg die Zahl der Neugeborenen kontinuierlich an, sodass wir letztes Jahr nur ganz knapp die 500er-Marke verfehlt haben", erklärt Gösele. Im November bekam das Team um Stationsleiterin Claudia Makropoulos Verstärkung: Mit Franziska Thiel ist eine neue Hebamme an Bord. Im März beginnt außerdem eine weitere auf Kinder spezialisierte Pflegefachkraft ihre Arbeit auf der Station der Geburtshilfe.

Förderverein schenkt der Geburtenstation in Bobingen 1000 Baby-Schlafsäcke

Die Eltern und Babys werden in Bobingen nicht nur bestens betreut, sondern sollen zur Geburt auch gleich ein Geschenk bekommen: Für ihren Start ins Leben erhalten sie nun einen Baby-Schlafsack im typischen Grün der Wertachkliniken. Die Idee dazu hatte Stationsleiterin Makropoulos. Iris Eger, die neue Bereichsleiterin Care Innere, war begeistert und kontaktierte den Förderverein des Krankenhauses.

Die beiden Vorsitzenden und ehemaligen Chefärzte der Wertachkliniken, Fritz Pfleghar und Hans-Erhard Zank, waren ebenfalls angetan von der Idee. So schenkte der Förderverein der Geburtsstation 1000 Baby-Schlafsäcke. "Wir freuen uns über jedes Baby, das bei uns auf die Welt kommt, und können nun jedes einzelne mit dem speziellen Wertachkliniken-Schlafsack willkommen heißen", freute sich Stationsleiterin Makropoulos über die Spende.

