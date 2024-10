Als Fernsehen noch einfach war

Überall im Landkreis werden zur Zeit Glasfaserkabel verlegt. Von Datenautobahnen ist oft die Rede. In einer Pressemitteilung freut sich Vodafone über die Fertigstellung in Bobingen. „Die nun abgeschlossene Maßnahme ist Teil einer breit angelegten Infrastrukturmaßnahme.“ Also gut für Bobingen. Doch wieso Vodafone? Ist nicht gerade die Deutsche Glasfaser damit beschäftigt, die Glasfaser-Infrastruktur in Bobingen und anderen Kommunen im Landkreis auszubauen? Dazu hat die Deutsche Telekom an verschiedenen Orten angekündigt, eigene und zusätzliche Kabel zu verlegen, wo die Kabel der Deutschen Glasfaser bereits liegen. Und jetzt noch Vodafone? Es könnte langsam eng werden im Untergrund unserer Straßen. Wozu sind all diese Kabel? Nun, Telekom und Deutsche Glasfaser verlegen ihre Kabel, um schnelles Internet zu ermöglichen.

