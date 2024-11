Polka mit Pippi

„Sie brauchen keine Vorkenntnisse“, versichert Tanzmeister Philipp Korda beim Volkstanzevent des Vereins Stadtkapelle Bobingen in der Singoldhalle den rund 50 Teilnehmern. „Wir wollen Spaß am Tanzen haben und gemeinsam einen schönen Abend erleben.“ Begleitet durch eine böhmische Besetzung der Stadtkapelle Bobingen bat Korda kurz darauf zum Auftanz, den Beginn eines traditionellen Tanzfestes. Dazu leitete er eine vereinfachte Polonaise an, bei dem jeweils Paare nach einer bestimmten Choreografie schreiten mit Elementen wie „Trennen der Paare“, „paarweises Abschwenken“, „Abschwenken in Viererreihen“, „Achterreihen“, „Schlange“, „Schnecke“ und „Gasse“. Nach dieser Aufwärmphase stellte der Tanzmeister nach und nach weitere volkstümliche Tänze wie die Polka, den Chiemgauer Dreher, einen Zwiefachen und den Boarischen Tanz vor. So stellte sich heraus, dass man auf die Melodie von Pippi Langstrumpf sehr gut Polka tanzen und dass man nicht früh genug mit dem Tanzen anfangen kann. Der jüngste Teilnehmer schunkelte auf dem Arm der Eltern mit.

Beim Tanzen in Bobingen den Ehemann kennengelernt

Der Verein Stadtkapelle Bobingen veranstaltete zum zweiten Mal einen traditionellen Volkstanzabend. Das erste Event unter dem Motto „Tanz a’mol“ fand vor einigen Jahren noch im Laurentiushaus statt. In der Singoldhalle gab es für die Tänzer ein Brotzeitbrettl. „So ein Abend mit Tanzanleitung für traditionelle bayerische Volkstänze ist einfach herzlich und verbindet die Menschen,“ erklärte Susanne Müller, die im Verein im Vorstand tätig ist. Sie kann das bestätigen, denn sie hat im Verein nicht nur ein Musikinstrument, sondern auch ihren Ehemann kennengelernt. „Ich komme eher weniger zum Tanzen, weil ich meistens mit der Kapelle begleite.“ Die Blaskapelle des Vereins tritt auch in Bierzelten, in Kirchen, bei Hochzeiten oder symphonischen Konzerten auf. Am 24. November spielt sie anlässlich des Bruckner-Jahres in der Evangelischen Dreifaltigkeitskirche Bobingen einen Auszug aus der 8. Symphonie von Anton Bruckner.

