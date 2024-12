Radler fährt in Bobingen 20-Jährige um

Umgefahren hat ein Radfahrer eine 20-Jährige. Am Freitag gegen 14 Uhr war die Bobingerin zu Fuß die Badstraße in Richtung Westen unterwegs. Als ein Radfahrer die Fußgängerin überholen wollte, touchierte er sie laut Polizei derart stark mit seinem Lenker, dass die junge Frau zu Boden stürzte. Der Radfahrer wendete daraufhin und fuhr in Richtung Poststraße davon. Die Fußgängerin erlitt aufgrund des Sturzes eine Schürfwunde am Kinn sowie Hämatome an den Knien und wurde zur ärztlichen Versorgung ins Bobinger Krankenhaus gebracht. Beim Radfahrer soll es sich um einen Mann gehandelt haben. Die Polizei Bobingen ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung gegen Unbekannt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08234/96060 zu melden. (AZ)

