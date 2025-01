Moderne Anästhesieverfahren sind mittlerweile schonend und sicher. Im Vorfeld müssen jedoch viele Aspekte beachtet werden, insbesondere im fortgeschrittenen Lebensalter. Darauf geht der neue Chefarzt der Anästhesie in der Wertachklinik Bobingen, Dr. Roland Dummler, am 15. Januar in einem Vortrag ein. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Singoldhalle in Bobingen. Der Eintritt ist frei.

Bei Anästhesie in den besten Jahren sei zum einen zu beachten, dass sich mit zunehmendem Alter die Körperfunktionen verändern. Beispielsweise können die Leber- und Nierenfunktion beeinträchtigt sein. Medikamente wirken dann unter Umständen länger und stärker, weil sie langsamer abgebaut werden. Aus demselben Grund könne auch das Erwachen nach einer Operation im fortgeschrittenen Alter etwas verzögert sein. Einige Senioren erleben nach einer Operation auch eine längere Verwirrtheit, die nicht nur sie selbst, sondern auch ihre Angehörigen verunsichern kann, wenn sie nicht darauf vorbereitet sind. Dabei klingt die Verwirrtheit normalerweise nach einer gewissen Zeit ganz von selbst wieder ab.

Zum anderen nimmt mit steigendem Alter die Zahl der Vorerkrankungen ganz allgemein zu. Damit steigt meist das Risiko von Herz-Kreislauf-Komplikationen und Atemproblemen. Auch die Wahrscheinlichkeit von Infektionen nimmt zu, weil das Immunsystem im Alter, etwa durch Zuckerkrankheit, beeinträchtigt sein kann. Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch, dass es Medikamente gibt, die im Vorfeld einer Operation abgesetzt werden müssen, während andere Medikamente, eventuell in veränderter Dosis, weiter eingenommen werden sollen.

Im Vorgespräch muss jede Krankheit bekannt erwähnt werden

„Daher ist es extrem wichtig, dass Patienten den Anästhesisten im Vorgespräch über sämtliche Vorerkrankungen, jedes Medikament und eventuellen Drogenkonsum informieren. Nur so können sowohl die prä- als auch die postoperative Behandlung und die Narkose selbst entsprechend angepasst werden“, sagt Dr. Dummler, der neue Anästhesie-Chefarzt an der Wertachklinik in Bobingen. Er wird sich bei seinem Vortrag über die Besonderheiten der Narkose im fortgeschrittenen Alter vorstellen. Dummler informiert auch über allgemeine Sicherheitsaspekte während der Narkose und die vielfältigen Maßnahmen der Anästhesisten zur Vermeidung von Komplikationen nach der Operation. Im Anschluss an den Vortrag beantwortet der Arzt Fragen aus dem Publikum.