Bobingen

19:10 Uhr

Steht das Bobinger Hallenbad vor dem Aus?

Kann das Aquamarin in Bobingen weiterbetrieben werden?

Plus Der Brandschutz im Hallenbad Aquamarin ist nicht mehr zeitgemäß. Angesichts der klammen Kassen in Bobingen sind die nötigen Investitionen kaum zu schultern.

Von Elmar Knöchel Artikel anhören Shape

"Das Hallenbad soll so lange wie möglich weiterbetrieben werden." So lauteten die Aussagen im Bobinger Stadtrat in den vergangenen Monaten zum Thema Hallenbad. Jetzt könnte aber das Ende der Fahnenstange erreicht sein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen